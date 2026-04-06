Erster Royal-Termin: Peter Phillips' Stieftochter begeistert

Großer Moment für Harriet Sperling: Die Verlobte von Peter Phillips (48) hat am Ostersonntag erstmals ihre Tochter Georgina der Öffentlichkeit präsentiert – und dabei gleich für royalen Gesprächsstoff gesorgt. Beim traditionellen Gottesdienst zeigte sich Harriet gemeinsam mit der Familie gut gelaunt vor den Kameras. Besonders im Fokus: ihr liebevoll gewähltes Outfit und der seltene Einblick in ihr Familienleben. Für ihren Auftritt setzte Harriet auf ein elegantes, blaues Kleid mit Polka-Dots, das perfekt zum frühlingshaften Anlass passte. Neben ihr: Töchterchen Georgina, die damit ihren allerersten offiziellen Auftritt hinlegte. Die kleine Familie wirkte dabei auffallend entspannt – ein Bild, das bei Royal-Fans sofort gut ankam.

Die Beziehung zwischen Harriet und Peter hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Aufmerksamkeit gesorgt. Umso bedeutender scheint nun dieser Schritt: Mit dem gemeinsamen Auftritt wird deutlich, wie ernst es den beiden ist. Dass Harriet ihre Tochter nun in diesem Rahmen einführt, dürfte für viele Beobachter ein klares Zeichen sein. Auch innerhalb der königlichen Familie wurde das Duo herzlich aufgenommen. Wie Hello! erfuhr, hat Georgina bereits Mitglieder der königlichen Familie kennengelernt. Im vergangenen Jahr wurde sie in Balmoral der Familie vorgestellt, darunter auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) sowie deren drei Kinder.

Harriet und Georgina verbindet eine enge Beziehung, die über zehn Jahre lang nur zu zweit bestand. Gegenüber dem christlichen Magazin Woman Alive erzählte Harriet, wie sie ihre Tochter als alleinerziehende Mutter großgezogen hat. "In den frühen Jahren meiner Reise als alleinerziehende Mutter waren die Ressourcen knapp und die Zukunft ungewiss", erklärte sie. "Doch in Abwesenheit materieller Sicherheit entdeckte ich die Kraft und das Leben, das aus wahrer selbstloser Liebe kommt." Sie und ihre Tochter seien zehn Jahre lang nur zu zweit unterwegs gewesen und hätten wie auf einer Insel gelebt.

In der vergangenen Woche sorgten neue Details rund um die Hochzeit von Harriet und Peter für Schlagzeilen. Wie das Magazin Hello! berichtete, soll sich das Paar im Juli im kleinen Kreis in der All Saints Church in Kemble das Jawort geben. Die beiden hatten sich durch ihre Kinder kennengelernt. Laut Medienberichten trafen sie bei einer Sportveranstaltung ihrer Töchter erstmals aufeinander. Seit ihrer offiziellen Premiere als Paar war die Kinderkrankenschwester immer wieder an der Seite des Royals zu sehen, ob bei den Badminton Horse Trials oder glamourösen Events wie Wimbledon und Ascot. Ihren Verlobungsring bekam Harriet im Sommer direkt von Peter überreicht – mit einem Diamanten, der alle Blicke auf sich zog. Die Vorfreude wuchs also schon seit Monaten, dass aus ihrem Patchwork-Glück bald eine royale Ehe wird.

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Imago Harriet Sperlings Tochter Georgina nach dem Ostergottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle, Windsor Castle, am 5. April 2026

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Imago Georgina Sperling, Savannah Phillips und Prinz Edward nach dem Ostergottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor

Imago Beim Ostergottesdienst in St George’s Chapel: Isla Phillips, Georgina Sperling, Savannah Phillips, Peter Phillips und Harriet Sperling