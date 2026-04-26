Peter Phillips und Harriet: Private Royal-Hochzeit im Juni

Die britische Königsfamilie darf sich in diesem Sommer über eine weitere Hochzeit freuen – allerdings eine, die bewusst im kleinen Rahmen stattfinden soll. Peter Phillips (48), der 48-jährige Sohn von Prinzessin Anne (75), will am 6. Juni seine Verlobte Harriet Sperling heiraten. Die 45-jährige Krankenschwester und Peter geben sich in der All Saints Church in Kemble bei Cirencester das Jawort. Die Trauung findet in einem kleinen Dorf statt und soll nicht im Fernsehen übertragen werden. Laut einem offiziellen Statement handelt es sich um eine "private Zeremonie" für geladene Gäste beider Familien. Über die Pläne informiert wurden unter anderem König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) sowie Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44).

Die Gästeliste soll deutlich kleiner ausfallen als bei früheren royalen Hochzeiten. Aus der Familie werden unter anderem Peters Schwester Zara Tindall (44) und deren Mann Mike Tindall (47) mit ihren Kindern Mia, Lena und Lucas erwartet. Peters Töchter Savannah und Isla aus seiner früheren Ehe mit Autumn Phillips, geborene Kelly, sollen ebenfalls wichtige Rollen übernehmen – möglicherweise gemeinsam mit Harriets Tochter Georgina. Ein Palastmitarbeiter erklärte gegenüber dem Magazin "Ok!", dass es sich um eine bewusste Entscheidung handele: "Peter und Harriet geht es darum, den Anlass mit ihrem engsten Kreis zu begehen – den Menschen, die in ihrem Leben wirklich zählen – anstatt eine Vorstellung zu inszenieren, die auf globale Aufmerksamkeit ausgerichtet ist."

Die Hochzeit wäre gleichzeitig die erste royale Hochzeit ohne Queen Elizabeth, die im September 2022 verstarb. Dass der Rahmen bewusst schlicht gehalten wird, unterscheidet sich deutlich von vergangenen royalen Trauungen wie etwa der von William und Kate in der Westminster Abbey oder der von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) in Windsor – was auch sicherlich an dem jeweiligen Platz auf der Thronfolge-Liste liegt. Laut einer dem Paar nahestehenden Person war das vom Paar aber auch von Anfang an so geplant: "Peter und Harriet waren von Beginn an einer Meinung darüber, dass sie etwas wollten, das sich wirklich persönlich anfühlt und sie als Paar widerspiegelt, anstatt ein großes, hochgradig inszeniertes royales Ereignis", zitiert "Ok!" aus dem Umfeld des Paares.

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling beim Oster-Gottesdienst in der St. George’s Chapel in Windsor

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Getty Images Harriet Sperling und Peter Phillips im Juni 2025

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Getty Images Peter Philips mit seinen Töchtern Isla und Savannah