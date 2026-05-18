Dann planen Prinzessin Beatrice und Eugenie ihr Comeback

Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (36) stehen offenbar vor ihrem royalen Comeback: Die beiden Schwestern sollen laut The Sun zur Hochzeit ihres Cousins Peter Phillips (48) eingeladen worden sein. Peter heiratet am 6. Juni Harriet Sperling in der All Saints' Church im englischen Kemble. Ein Insider verriet dem Blatt, dass Beatrice "dabei sein wird", während Eugenie, die sich im zweiten Trimester ihrer dritten Schwangerschaft befindet, "hofft", teilnehmen zu können. Für die Familie brauche es laut der Quelle gerade "gute Nachrichten". Es wäre der erste gemeinsame Auftritt der Schwestern mit anderen Royals seit dem Weihnachtsgottesdienst in Sandringham – die Osterfeierlichkeiten und die Feiern zum hundertsten Geburtstag der verstorbenen Königin Elizabeth hatten sie beide ausgelassen.

Der Anlass dürfte für die York-Schwestern auch deshalb besonders sein, weil nicht alle Familienmitglieder eingeladen wurden. Wie Hello exklusiv berichtete, stehen weder Vater Andrew (66) noch Mutter Sarah Ferguson (66) auf der Gästeliste. Auch Prinz Harry (41) wurde demnach nicht eingeladen – ein Freund des Brautpaares erklärte, Peter und Harry hätten "seit mehreren Jahren nicht mehr mitgesprochen und einfach den Kontakt verloren". Zu den erwarteten Gästen zählen hingegen König Charles III. (77) und Königin Camilla (78), der Prince und die Princess of Wales sowie die Familie Edinburgh. Auch Peters geschiedene Eltern Prinzessin Anne (75) und Mark Phillips sowie Schwester Zara Tindall (45) mit Ehemann Mike Tindall (47) sollen dabei sein.

Die Schwestern hatten sich in den vergangenen Monaten weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem ihre Namen im Zusammenhang mit den sogenannten Epstein-Akten mehrfach auftauchten – ein Hinweis auf Fehlverhalten war damit nicht verbunden. Zuletzt zeigten sich die beiden jedoch wieder öffentlich: Beim 40. Geburtstag von Model Poppy Delevingne (40) feierten sie gemeinsam in Londons Hart Pub in Marylebone, wo auch Stars wie Taylor Swift (36) unter den Gästen waren. Eugenie erschien dabei in einem schwarzen Kleid, das ihren Babybauch in Szene setzte, und wurde von ihrem Ehemann Jack Brooksbank (40) begleitet. Royal-Biografen wie Andrew Lownie hatten die Schwestern zuletzt in der Daily Mail sogar dazu aufgefordert, ihre royalen Titel abzulegen und sich gänzlich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

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Getty Images Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice im Mai 2023

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ActionPress / James Whatling Harriet Sperling und Peter Phillips beim Royal Ascot 2024

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Getty Images Prinzessin Eugenie mit Prinzessin Beatrice bei einem Event in Hannover im Januar 2013

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