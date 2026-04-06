Insider enthüllt: So liefen Abendessen mit der Queen (†) ab

Royal-Autor Hugo Vickers hat besondere Erinnerungen an ein Dinner mit der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96). In der aktuellen Ausgabe des "Palace Confidential" Newsletters der Daily Mail und der dazugehörigen Show teilt der Experte seine Erlebnisse von jenem Abend, als er direkt neben der Monarchin saß. Dabei verrät er, wie er es schaffte, die volle Aufmerksamkeit der Queen während der Tischgespräche zu halten. Zudem enthüllt er, welche Frage die Königin besonders gerne stellte – und zwar nicht nur Freunden, sondern auch Beratern und Ministern.

Die Geschichten von Hugo bieten einen seltenen Einblick in das private Verhalten der Queen bei gesellschaftlichen Anlässen. Der Newsletter verspricht den Lesern, das wahre Wesen der verstorbenen Monarchin kennenzulernen und authentische Details über ihre Persönlichkeit zu erfahren. Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, mit einem Mitglied der Königsfamilie zu speisen, kann sich kostenlos für den Newsletter anmelden und die vollständigen Antworten direkt ins Postfach erhalten.

Schon vor drei Wochen sorgte eine Meldung für Aufsehen: Die privaten Gemächer von Queen Elizabeth II. im Holyrood-Palast in Edinburgh sollten ab Mai 2026 erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Für Royalfans bot sich damit die seltene Gelegenheit, die Räume zu besuchen, in denen die Monarchin während ihrer Aufenthalte in Schottland lebte und arbeitete. Neben dem königlichen Frühstücksraum und ihrem privaten Salon durften Interessierte auch einen Blick in ihr Ankleidezimmer werfen – inklusive ausgewählter Outfits, die die Queen bei bedeutenden Anlässen in Edinburgh getragen hatte.

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Getty Images Queen Elizabeth im Juni 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II., britische Königin

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Getty Images Queen Elizabeth II. im Oktober 2021