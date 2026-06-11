Mit diesem Detail ehrt König Charles auf Balmoral die Eltern

Ein neues Luftbild von Schloss Balmoral gewährt gerade seltene Einblicke in das schottische Anwesen von König Charles III. (77) – und zeigt dabei, wie sehr ihm die Erinnerung an seine verstorbenen Eltern am Herzen liegt. Das Balmoral-Team veröffentlichte die Aufnahme aus der Vogelperspektive auf Instagram und zeigte dabei das Schloss, den Küchengarten sowie das neueste Highlight des Anwesens: das sogenannte Distel-Labyrinth. Dieses hatte Charles erst kürzlich enthüllt und damit seiner verstorbenen Mutter, Queen Elizabeth II. (†96), ein besonderes Denkmal gesetzt. Das Labyrinth ist in Form der Distel angelegt, der Nationalblume Schottlands – einem Motiv, das sich durch die gesamte Anlage und das Schlossgebäude zieht.

Das Herzstück der Gartenanlage wurde in Zusammenarbeit mit dem Aberdeenshire-Unternehmen Nicol of Skene geschaffen und ist Teil einer umfassenderen Umgestaltung von rund 45 Hektar Gartenfläche. Der Instagram-Post erklärte dazu: "Das Herzstück ist das beeindruckende Eiben-Labyrinth, das Schottlands Nationalblume, die Distel, darstellt." Auch der Küchengarten, in dem Charles biologisches Obst und Gemüse anbaut, ist in dem Luftbild zu sehen – und erinnert an seinen Vater, Prinz Philip (†99): Der verstorbene Duke of Edinburgh hatte den Garten einst um einen großen Küchengarten erweitert, den Charles seitdem mit großer Leidenschaft pflegt.

Balmoral ist seit Generationen ein wichtiger Rückzugsort für die königliche Familie. Queen Victoria und Prinz Albert erwarben das Anwesen im Jahr 1852 und legten damit den Grundstein für eine Tradition, die bis heute lebt. Für Charles ist das schottische Schloss ein besonders persönlicher Ort – er soll dort als Kind viele prägende Sommer verbracht haben. Seit 2024 sind außerdem weitere Innenräume von Balmoral für die Öffentlichkeit zugänglich, darunter die Eingangshalle, die Bibliothek und das Familienspeisezimmer. Geführte Touren für maximal zwölf Personen kosten 127 Euro pro Person und sind für diesen Sommer bereits fast ausgebucht.

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Getty Images König Charles III. besucht die Animal and Plant Health Agency in York

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, 1972

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Getty Images Balmoral Castle, Sommerresidenz von Queen Elizabeth II.