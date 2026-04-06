Lippenleserin enthüllt: Meghan bei Krönung schlechtgeredet

Bei der Krönung von König Charles III. (77) im Mai 2023 in der Westminster Abbey soll es hinter den Kulissen zu bemerkenswerten Gesprächen über Herzogin Meghan (44) gekommen sein. Während die Ehefrau von Prinz Harry (41) mit den gemeinsamen Kindern in Kalifornien blieb, saß Harry selbst in der dritten Reihe – direkt hinter Prinzessin Anne (75) und Prinz Edward (62). Was die beiden königlichen Geschwister während der Zeremonie miteinander besprachen, wollen Lippenleser nun für die britische Channel-5-Sendung "Lip-Reading the Royals" entschlüsselt haben. Die Analyse der Aufnahmen sorgt drei Jahre nach der Krönung für Aufsehen, denn die angeblichen Äußerungen über Meghan waren alles andere als freundlich.

Laut der Sendung, über die zunächst der Daily Express berichtete, soll Edward seiner Schwester gegenüber geäußert haben, die Trennung des Paares sei nur eine Frage der Zeit. Bis dahin dürfe man Meghan keinesfalls zu viel Raum lassen. Anne soll darauf erwidert haben, Meghan sei zutiefst eifersüchtig und schüre gezielt Ängste. Sie selbst habe längst dafür gesorgt, dass Meghan bei ihr nicht landen könne. Edward pflichtete ihr bei und meinte, die wirksamste Methode im Umgang mit ungebetenen Gästen sei schlicht, sie zu ignorieren. Royal-Kommentator Dickie Arbiter untermauerte die angeblichen Äußerungen gegenüber dem Portal Bored Panda und erklärte, Meghan habe schon immer Eifersucht gegenüber anderen Familienmitgliedern empfunden. Zwischen beiden Seiten habe es nie echte Zuneigung gegeben. Laut Lippenleser habe aber auch Harry während der Zeremonie gelästert.

Allerdings ist bei solchen Analysen Vorsicht geboten. Die Trefferquote professioneller Lippenleser liegt lediglich bei 30 bis 60 Prozent. Auch das Publikum zeigte sich gespalten – während manche die Enthüllungen für glaubwürdig hielten, bezweifelten andere, dass erfahrene Royals wie Anne und Edward solche Gespräche mit Harry direkt im Rücken geführt hätten. Moderator Cristo Foufas kommentierte in der Channel-5-Sendung: "Das sind eigentlich geheime Gespräche – die aber offenbar gar nicht so geheim sein sollen, denn die beiden führten sie sichtlich unbekümmert vor den Augen der Öffentlichkeit." Meghan und Harry hatten sich im Januar 2020 von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und sind nach Nordamerika gezogen. Seitdem gilt das Verhältnis zur königlichen Familie als angespannt.

Anzeige Anzeige

Imago Herzogin Meghan bei der Paris Fashion Week im Laennec Center, Paris, 4. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinzessin Anne während der Krönung von König Charles III.

Anzeige Anzeige

WPA Pool / Pool Royal-Family bei der Krönung von König Charles

Anzeige