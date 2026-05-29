Frogmore Cottage: Harry und Meghans Umbau wird entfernt

Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) verlieren nun auch die letzten Spuren ihres früheren Zuhauses in Großbritannien: Frogmore Cottage in Windsor soll jetzt vollständig zurückgebaut werden. Wie The Sun berichtet, planen Verantwortliche des Crown Estate, die umfangreichen Renovierungen, die einst für rund 2,4 Millionen Pfund für das Paar durchgeführt wurden, wieder rückgängig zu machen. Das idyllische Anwesen, das die verstorbene Queen Elizabeth (†96) dem Paar 2018 als Hochzeitsgeschenk überließ, war nach den aufwendigen Umbauten zum Familiendomizil der Sussexes geworden. Seit ihrem Rückzug als arbeitende Royals und dem Umzug nach Kalifornien steht das Cottage jedoch leer und soll nun für eine neue Nutzung vorbereitet werden.

Frogmore Cottage war für die Sussexes umfassend modernisiert worden: mit neuen Deckenbalken und Bodenträgern, erneuerten Strom-, Gas- und Wasserleitungen, einem Yogastudio, Designerbädern und laut The Sun sogar einer rund 5.000 Pfund teuren Kupferbadewanne. Sechs Monate nach dem Rückzug aus dem Königshaus zahlte Harry die 2,4 Millionen Pfund zurück, 2023 folgte dann die formelle Räumung durch König Charles (77). Eine Quelle verriet The Sun, dass selbst der entfremdete Andrew Mountbatten-Windsor (66) kein Interesse an dem Anwesen gehabt habe: "Vielleicht, wenn alle Spuren von Harry und Meghan beseitigt werden, interessiert sich jemand aus dem königlichen Haushalt dafür", erklärte der Insider und ergänzte: "Das würde das Kapitel der umstrittenen Geschichte von Frogmore Cottage beenden und das Haus in die Zeit vor Meghan und Harry zurückversetzen."

Harry und Meghan zogen kurz vor der Geburt ihres Sohnes Prinz Archie (7) 2019 in Frogmore Cottage ein, verließen Großbritannien jedoch schon kurze Zeit später. In der Folge nutzten sie das Anwesen nur noch gelegentlich, etwa während des Platinjubiläums der Queen und zu den Trauerfeierlichkeiten im Jahr 2022. Heute leben Harry und Meghan mit ihren beiden Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lilibet (4) dauerhaft in Kalifornien. Ein fester Lebensmittelpunkt in Harrys Heimat besteht damit nicht mehr. Mit dem geplanten Rückbau von Frogmore Cottage schließt sich nun ein weiteres Kapitel der Sussex-Geschichte im Vereinigten Königreich.

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober in New York

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Getty Images Herzogin Meghan und König Charles

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026