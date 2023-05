Lästerte Prinz Harry bei der Krönung mit Jack Brooksbank?

Ging Prinz Harrys (38) Gespräch mit Jack Brooksbank (37) etwa doch in eine andere Richtung? Der jüngere Sohn von König Charles (74) und der Ehemann von Prinzessin Eugenie (33) saßen bei der Krönung vergangenen Samstag nebeneinander. Eine Lippenleserin vermutete bereits, dass das angeregte Gespräch der beiden sich um die Abreise des Rotschopfes drehte. Doch nun gibt es eine andere Theorie: Harry und Jack sollen über die angespannte Familiensituation gesprochen haben.

Das vermutet zumindest der Lippenleser Jeremy Freeman gegenüber The Sun. "Ich habe es satt, wie sie mich behandeln", soll Harry demnach zu Jack gesagt haben. Dann habe er hinzugefügt: "Es ist keine ideale Situation." Jack soll dann richtig einfühlsam reagiert und angeboten haben: "Wenn ich dir helfen kann, dich besser zu fühlen, dann kann ich das tun. Es ist nicht das ruhige Leben, oder?" Ob es bei dem Gespräch wirklich um die Königsfamilie ging, ist allerdings nicht ganz klar, auch wenn es naheliegend scheint.

Die Krönungszeremonie hatte Harry am Samstag dann fast fluchtartig verlassen. Er war direkt danach in eine abgedunkelte Limousine gestiegen und eine Stunde später schon am Flughafen Heathrow gesehen worden. Am Sonntag war er dann am frühen Morgen europäischer Zeit bereits in Los Angeles angekommen. Somit hatte er sich nur knapp 28 Stunden in seiner Heimat London aufgehalten.

Getty Images Prinz Harry bei der Krönung von König Charles

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Harry und Jack Brooksbank, König Charles' Krönung

Getty Images Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, König Charles' Krönung

