Muskelmann verdreht Heidi Klum bei GNTM komplett den Kopf

Heidi Klum (52) kam in der vergangenen Folge von Germany's Next Topmodel ordentlich ins Schwärmen – allerdings nicht über ihre eigenen Kandidaten. Während sich ihre Topmodel-Anwärter gerade backstage auf den anspruchsvollen Walk am Strand vorbereiten, fällt der Moderatorin ein außergewöhnlich muskulöser und zugleich knackig braungebrannter Mann auf. Wie sich kurz danach im Gespräch herausstellt, handelt es sich bei dem 2,07 Meter großen Hünen um den Wiener Ike Musitz, besser bekannt unter dem klangvollen Künstlernamen Ike Catcher. Er gewann 2013 den Titel "Mister Vienna" und belegte bei der Wahl zum "Mister Austria" den zweiten Platz. Heidi zeigt sich von dem Muskelprotz sichtlich beeindruckt und überhäuft ihn direkt mit Komplimenten.

Obwohl die Model-Mama im Alltag mit Ehemann Tom Kaulitz (36) offenkundig einen anderen Körpertyp bevorzugt, lässt sie keinen Zweifel daran, dass Ikes Anblick ihr Blut in Wallung bringt. Nachdem sich der Sportler verabschiedet hat, fasst die 52-Jährige ihre Begeisterung zusammen und schwärmt: "Was für ein Körper, was für eine Erscheinung." Der ehemalige Schönheitskönig, der heute in Los Angeles lebt und als Schauspieler, Fitnessmodel und Personal Trainer arbeitet, teilte auf Instagram bereits ein gemeinsames Foto mit Heidi und schrieb begeistert: "Der King von Muscle Beach durfte heute Heidi Klum treffen!" Der 35-Jährige inszeniert sich auf Social Media gern als echte Muscle-Beach-Legende und lässt seine 140.000 Follower täglich an seinem intensiven Workout-Leben teilhaben.

Bei den Dreharbeiten am Venice Beach erhielt Heidi natürlich wieder Unterstützung von prominenten Gästen. Mit dabei waren das ehemalige Victoria's Secret-Model Stella Maxwell (35) und der britische Modedesigner Julien Macdonald. Letzterer ließ die Kandidatinnen und Kandidaten in extrem knapper Bademode über den Strand von Kalifornien laufen. Ob Muskelmann Ike tatsächlich eines Tages selbst auf dem Catwalk der Show zu sehen sein wird, bleibt vorerst offen. ProSieben hält sich noch bedeckt, welche genaue Rolle der Sportler bei den Dreharbeiten spielte. Fest steht jedoch: Heidi liebt auffällige Persönlichkeiten, und der 2,07 Meter große Kraftprotz aus Wien passt offenbar perfekt in dieses Schema.

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ikecatcher Topmodel Heidi Klum und Ike Catcher beim "GNTM"-Dreh am Venice-Muscle-Beach

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ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum, Julien Macdonald und Stella Maxwell bei GNTM

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025

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