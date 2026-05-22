"Softporno mit Tim": Julius Tkatschenko ist sauer auf Henna

In der 13. und 14. Folge von Match My Ex fliegen wieder die Fetzen: Es kracht heftig zwischen Henna und Julius Tkatschenko, nachdem der Realitystar sich mit Christin Pawlowski in der X-Suite vergnügt hatte. Am Morgen danach sucht Julius zwar das klärende Gespräch mit Henna, doch statt Harmonie gibt es erst einmal Vorwürfe. Die Influencerin kritisiert sein Verhalten scharf und macht deutlich, dass sie sich eine klare Entschuldigung wünscht. Der TV-Star dreht den Spieß aber um: Julius wirft Henna vor, maßlos übertrieben zu haben, denn sie ging vor seinem Christin-Flirt heftig mit Tim Kühnel (29) auf Tuchfühlung. "Erstens, ich entschuldige mich. Es war uncool. Aber findest du nicht auch, dass es mir gegenüber nicht korrekt ist, wenn du hier, Diggah, ein Softporno, Diggah, mit Tim drehst? Dich auf ihn draufsetzt, hier exzessiv rummachst und ich gucke zu?", schimpft er laut.

Der Realitystar erklärt, dass ihn die Bilder von Henna und Tim extrem getroffen hätten und er sich dadurch gekränkt gefühlt habe: Beide knutschten leidenschaftlich vor seinen Augen, während die Influencerin auf Tims Schoß saß. Henna zeigt daraufhin Verständnis und betont: "Das Letzte, was ich will, ist, dich zu verletzen." Im Einzelinterview gibt Julius später zu, dass seine Racheaktion mit Christin aus einer Mischung aus verletztem Stolz und Alkohol entstanden sei: "Ich muss sagen, dass ich mich auf Christin mehr eingelassen habe als sonst, weil eh schon mein Ego gekränkt ist. Natürlich, mit dem Alkohol denkt man auch nicht nach." Die zwei TV-Persönlichkeiten vertragen sich vorerst und umarmen sich schließlich innig. Henna lächelt: "Ich verzeihe ihm, weil ich kann ihm nicht lange böse sein."

Dass bei Henna und Julius die Sicherungen durchbrennen, hat auch mit ihrer langen Vorgeschichte zu tun: Über drei Jahre führten die Influencer eine On-off-Geschichte, die im Krach endete. Besonders bitter für Henna: Sie erfuhr erst später, dass Julius in dieser Zeit kein Single gewesen ist. "In der letzten Show, in der ich war, da war Julius' Ex-Freundin auch drin. Die hat mir dann erzählt, dass an den Zeitpunkten, an denen ich was mit ihm hatte, da war sie noch mit ihm zusammen", verriet Henna in der Sendung. Henna berichtete beim Einzug in die "Match My Ex"-Villa: "Ich habe sechs Monate nichts von ihm gehört. Gar nichts mehr." Julius gab wiederum zu: "Hätte ich gewusst, dass Henna hier ist, wäre ich vermutlich nicht hier eingezogen, weil so viel passiert ist."

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Joyn Henna und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"

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Joyn Tim Kühnel und Henna in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Henna und Julius Tkatschenko in "Match My Ex"