Echte Pleite bei "Bares für Rares": Globus bleibt unverkauft

Für Stephan Grünhäuser wird der Auftritt bei Bares für Rares zur echten Pleite: Der Eventmanager aus Köln reist mit einem rund 300 Jahre alten Globus zu der ZDF-Show und hofft dort auf einen dicken Geldregen. Experte Sven Deutschmanek (49) attestiert dem imposanten Stück im Idealfall sogar einen möglichen Marktwert von bis zu 20.000 Euro – allerdings nur, wenn wirklich alles im Originalzustand wäre. Mit dieser Einschätzung im Hinterkopf und der begehrten Händlerkarte in der Hand geht Stephan schließlich in den berühmten Händlerraum und erlebt dort eine herbe Enttäuschung.

Denn der Globus hat einen entscheidenden Haken: Teile wie das Gestell und einige Anbauteile wurden nachträglich ersetzt oder ergänzt, wie Sven in der Sendung erklärt. Dadurch sinkt der Wert der Rarität deutlich. Statt der theoretischen 20.000 Euro hält der Experte am Ende nur noch einen realistischen Verkaufspreis von bis zu 6.000 Euro für möglich. Für Stephan klingt das immer noch nach einem ordentlichen Deal, er setzt seine Schmerzgrenze deshalb bei genau dieser Summe an. Doch die Händler um Waldi (59) und seine Kolleginnen und Kollegen zeigen sich überraschend zurückhaltend. Die Gebote klettern zwar langsam nach oben, bleiben aber deutlich hinter den Erwartungen zurück.

Im Händlerraum landet das letzte Angebot schließlich bei 3.500 Euro – ein Betrag, mit dem Stephan sich nicht anfreunden kann. Der Kölner lehnt das finale Gebot ab und nimmt den Globus unverrichteter Dinge wieder mit nach Hause. Für den Eventmanager bleibt es damit bei null Euro, die Rarität bleibt Teil seines eigenen Haushalts. "Bares für Rares" ist werktags am Nachmittag im Programm zu sehen, Wiederholungen gibt es außerdem beim Sender ZDF Neo. In der Show lassen Menschen wie Stephan ihre Schätze von Experten schätzen und treffen dann im Händlerraum auf die bekannte Trödelrunde – manchmal mit großem Gewinn, manchmal, wie in diesem Fall, ohne Deal.

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank Hempel Walter Lehnertz, "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

Instagram / liza.kielon Liza Kielon und Kollegen, Bares für Rares

Anzeige Anzeige

Instagram / horstlichter__offiziell Horst Lichter, Moderator

Anzeige