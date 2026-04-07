Jimi Blue Ochsenknecht hat keine Lust auf Reality Awards

Jimi Blue Ochsenknecht (34) und seine Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) sind für die Reality Awards 2026 nominiert worden – er in der Kategorie männlicher Realitystar des Jahres, sie als weibliche Realitydarstellerin des Jahres. Doch statt sich über die mögliche Auszeichnung zu freuen, reagieren beide etwas panisch. Der Musiker wandte sich in seiner Instagram-Story an seine rund 300.000 Follower und bat sie inständig: "Bitte nicht für mich wählen. Danke." Seiner Bitte fügte der Schauspieler einen Lachsmiley hinzu. Auch Yeliz zeigte sich von ihrer Nominierung alles andere als begeistert und fragte ihre Community: "Muss man da auf die Bühne gehen?! Ich würde umfallen!"

Während Jimi Blue in der Kategorie gegen neun weitere Kandidaten antritt, darunter Gigi Birofio, Tommy Pedroni (31), Cosimo Citiolo (44) und Marvin Kleinen, steht Yeliz ebenfalls vor starker Konkurrenz. Neben ihr sind unter anderem Elena Miras (33), Paulina Ljubas (29), Tara Tabitha (33), Emmy Russ (26) und Dilara Kruse nominiert. Die Influencerin schlug stattdessen ihre Freundin Cecilia Asoro (29) für den Titel vor und erklärte, dass diese die Auszeichnung verdient hätte. Vom 6. bis 13. April können die Fans über die Nominierten abstimmen. Die Preisverleihung wird am 16. April 2026 aus Bonn ausgestrahlt.

Dass die beiden Ex-Partner für die diesjährigen Reality Awards nominiert wurden, kommt nicht von ungefähr. Sowohl Jimi Blue als auch Yeliz waren im Jahr 2025 fest in der Reality-Welt verankert. Der Schauspieler war unter anderem bei Promi Big Brother und Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen. Zudem sorgten die beiden mit ihrer gemeinsamen Sky-Doku-Show für Aufsehen – und eigentlich sollten sie auch in der Show Forsthaus Rampensau gemeinsam auftreten, doch Jimis Verhaftung machte ihnen einen Strich durch die Rechnung.

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Johanna Bollmann Jimi Blue Ochsenknecht, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat 2025

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Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht und Yelic Koc beim Photocall zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" bei Sky Sports Deutschland in Unterföhring