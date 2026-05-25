Eingeladen: Bam Margera verzichtet auf "Jackass"-Premiere

Obwohl Bam Margera (46) eine Einladung zur Hollywood-Premiere von "Jackass: Best and Last" erhalten hat, wird er bei dem Event nicht dabei sein. Wie TMZ berichtet, hat der Realitystar bereits eine andere Verpflichtung eingeplant, die ihm eine Teilnahme unmöglich macht. Hinzu kommt ein weiterer Grund: Nach dem tiefen Zerwürfnis mit Johnny Knoxville (55) und Regisseur Jeff Tremaine (59) fühlt sich Bam noch nicht bereit für ein Wiedersehen mit der Crew. Dem Erfolg des Films steht er dennoch positiv gegenüber – er drückt laut TMZ fest die Daumen, dass der Streifen genauso gut abschneidet wie seine Vorgänger.

Für eine Art Familienvertretung bei der Premiere ist aber gesorgt: Bams Eltern Phil und April Margera werden an seiner Stelle bei der Veranstaltung erscheinen. Die beiden sind unter Jackass-Fans echte Kultfiguren und seit Jahren ein fester Bestandteil der Franchise. Im Film selbst ist Bam übrigens trotzdem präsent: Wie bereits bekannt ist, einigte er sich mit den Produzenten darauf, dass altes, bisher unveröffentlichtes Material von ihm in "Best and Last" verwendet werden darf.

Die Beziehung zwischen Bam und der Jackass-Familie war lange Zeit sehr belastet. Der Skateboard-Profi und Entertainer wurde aus dem Vorgängerfilm gefeuert, weil er angeblich seinen Vertrag gebrochen haben soll – dieser enthielt unter anderem eine Nüchternheitsklausel. Bam verklagte daraufhin Paramount, Johnny und Jeff wegen ungerechtfertigter Kündigung, der Rechtsstreit wurde 2022 außergerichtlich beigelegt. Zuletzt hatten Freunde und Wegbegleiter laut TMZ von positiven Entwicklungen berichtet: Bam soll nüchtern sein und regelmäßig seinen Sohn sehen.

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Getty Images Bam Margera posiert

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Getty Images Die "Jackass"-Crew bei den MTV Video Music Awards, 2010

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Getty Images Bam Margera, Johnny Knoxville und Jeff Tremaine, 2010