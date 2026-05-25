Fehlende Angebote: Marie Reim wünscht sich ein TV-Comeback

Marie Reim (26) hat gerade richtig viel um die Ohren: Die Sängerin trat in diesem Jahr erstmals am Ballermann auf Mallorca auf, hat mit "Kopfkino" eine neue Single veröffentlicht und zahlreiche weitere Termine in der Pipeline. Doch trotz einer wachsenden Reichweite auf Instagram und TikTok fehlt der 26-Jährigen etwas Entscheidendes – nämlich die großen Samstagabendshows im TV. Im Gespräch mit t-online hat sie nun offen darüber gesprochen und einen klaren Wunsch formuliert.

"Ich glaube schon, dass diese TV-Shows weiterhin sehr wichtig sind. Es gibt ja gar nicht mehr so viele davon. Gleichzeitig läuft heute natürlich vieles über Social Media", sagte Marie gegenüber t-online. Konkret wünscht sie sich eine Rückkehr zu den großen Showformaten: "Trotzdem wäre es schön, wieder bei Giovanni Zarrella oder Florian Silbereisen aufzutreten." Ob es dazu kommt, liege allerdings nicht allein in ihren Händen. "Man wird bestenfalls angefragt. Aber das ist von vielen Faktoren abhängig. Zum Beispiel: Die Single muss passen, die Umstände müssen passen", erklärte sie. Ihr abschließendes Fazit: "Wenn ich mal wieder dort auftreten dürfte, wäre das super."

Tatsächlich liegt ihr letzter Auftritt in einem Silbereisen-Format bereits eine Weile zurück. Im Januar vergangenen Jahres war sie zuletzt in der Show "Schlagerchampions 2025 – Großes Fest der Besten" im Ersten zu sehen. In der "Giovanni Zarrella Show" im ZDF trat sie zuletzt im Mai 2024 auf. Marie ist die Tochter von Schlagersänger Matthias Reim (68) und Michelle (54), die selbst als Sängerin bekannt ist – musikalisches Talent liegt bei ihr also in der Familie.

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Instagram / mariereim_official Marie Reim, Januar 2026

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Imago Marie Reim beim 13. SchlagerOlymp 2025 auf dem Zentralen Festplatz in Berlin

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Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter