Hetze gegen Tochter: Steff Jerkel verwirrt mit Statement

Stephan Jerkel (55) und Peggy Jerofke, bekannt aus der TV-Doku Goodbye Deutschland, haben sich nach einer Funkstille auf ihren sozialen Netzwerken mit einem dramatischen Post zurückgemeldet. Auf Instagram verkündeten sie, dass sie in den letzten Wochen schweren Anschuldigungen, Hetze und sogar Angriffen gegen ihre Tochter ausgesetzt gewesen seien. Nun sei jedoch die Bestätigung gekommen, dass sich alle Vorwürfe als haltlos erwiesen haben. Das Paar zeigt sich erleichtert über diesen Ausgang und bedankt sich bei denjenigen, die ihnen während dieser schweren Zeit beigestanden haben.

Trotz des einprägsamen Statements bleiben viele Fans ratlos, was genau passiert ist. In den Kommentaren unter dem Instagram-Beitrag äußern zahlreiche Follower Unklarheiten darüber, welche Vorwürfe konkret im Raum standen. "Könntet ihr uns mal bitte aufklären? Keiner weiß, worum es geht" oder "Irgendwie hat keiner hier was mitbekommen – ich auch nicht." Einige wenige User scheinen jedoch den Hintergrund der Vorfälle zu kennen und freuen sich über die positive Entwicklung. Gleichzeitig berichtet ein lokales Mallorca-Magazin von bereinigten Konflikten mit einer ehemaligen Geschäftspartnerin, die möglicherweise in Verbindung mit den Vorfällen standen. Genauere Details könnten bald in ihrer Sendung "Goodbye Deutschland" folgen.

Trotz der jüngsten Turbulenzen gibt es auch positive Nachrichten von dem Paar: Stephan und Peggy, die seit Jahren das Publikum mit ihren Auswanderergeschichten fesseln, haben sich nach einer einstigen Trennung wiedergefunden und im vergangenen Juni ihre zweite Verlobung bekannt gegeben. Nun planen sie ihre Hochzeit, die im Juni 2026 auf Mallorca stattfinden soll.

Instagram / steff.jerkel Peggy Jerofke und Stephan Jerkel mit ihrer Tochter Josephine

TikTok / peggyjerofke76 Steff Jerkel und Peggy Jerofke

Instagram / peggyjerofke Verlobung von Peggy Jerofke und Steff Jerkel