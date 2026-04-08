Taylor Frankie Paul darf Kind nur noch unter Aufsicht sehen

Taylor Frankie Paul (31) darf ihren Sohn Ever True vorerst nur noch unter Aufsicht sehen. Ein Richter entschied am 7. April, dass der Zweijährige zunächst bei seinem Vater Dakota Mortensen (33) bleiben soll, während die Realitydarstellerin bis zu acht Stunden beaufsichtigten Umgang pro Woche erhält. Die Entscheidung fiel, nachdem beide Ex-Partner jeweils Schutzanordnungen gegeneinander beantragt hatten. Der Richter gab gegenüber dem Magazin People zu, "in beide Richtungen Bedenken" zu haben, was die beste Lösung für die zerstrittenen Eltern angeht.

Die vorläufige Regelung gilt bis zur nächsten Anhörung am 30. April, bei der der Richter entscheiden wird, ob gegen eine oder beide Parteien strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet werden. Dakota hatte bereits am 19. März eine Schutzanordnung gegen Taylor beantragt und daraufhin vorübergehend das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für Ever zugesprochen bekommen – ohne Umgangsrecht für die Mutter. Kurz darauf zog Taylor nach und reichte eine eigene Schutzanordnung für sich und Ever ein. In ihren Gerichtsunterlagen schildert die Influencerin zahlreiche angebliche Vorfälle von häuslicher Gewalt, Stalking und Belästigung durch Dakota. In der Anhörung verwies das Gericht laut Page Six auf ein 2023 entstandenes Video, das Taylor zeigt, wie sie Dakota attackiert – gefilmt im Beisein ihrer Tochter Indy. "Ich bin besorgt über ihre Unberechenbarkeit", sagte der Richter im Saal. "Wenn sie ausrastet, hat das Gewicht."

Die achtjährige Indy und der fünfjährige Ocean stammen aus Taylors früherer Ehe mit Tate Paul, mit dem sie nach eigenen Angaben eine erfolgreiche Co-Elternschaft führt. Ihre Beziehung zu Dakota galt hingegen schon lange als turbulent, da es mehrfach zu Trennungen kam. Wegen der laufenden Ermittlungen pausiert die Produktion von "The Secret Lives of Mormon Wives", wo Taylor zum Cast gehört.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025

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