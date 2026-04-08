Dieses "Let's Dance"-Paar genießt eine gemeinsame Auszeit

Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) haben sich in der Osterpause von Let's Dance eine gemeinsame Auszeit gegönnt – und dafür sogar Deutschland verlassen. Das Tanzpaar reiste in die Schweizer Stadt Zürich, wo der Sportler seine Heimat hat. In seiner Instagram-Story zeigte sich Joel begeistert: "Guckt mal, wer in Zürich ist", verkündete er fröhlich und fragte seine Tanzpartnerin direkt, ob sie schwimmen gehen wolle. Malika, die den Ausflug ans Wasser sichtlich genoss, lehnte jedoch dankend ab: "Äh, noch nicht. Es ist noch zu kalt", entgegnete die 35-Jährige. Die sonnige Auszeit am See nutzten die beiden nicht nur zum Entspannen, sondern Joel scherzte auch über Malikas mögliche neue Karrierepläne.

Am Ufer des Sees staunten die beiden über kunstvoll gestapelte Steine, die andere Besucher dort aufgebaut hatten. Joel kommentierte augenzwinkernd: "Malika hat vorhin überlegt, ob sie weiterhin tanzen soll oder ob sie beginnen soll, so Steine zu bauen." Nach der schönen gemeinsamen Zeit in der Schweiz freut sich "Team Joelika", wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden, nun wieder aufs Tanzparkett zurückzukehren. Dort wollen sie weiter um den begehrten "Let's Dance"-Pokal kämpfen. Für ihren Rock'n'Roll-Jive in der vierten Folge wurden die beiden bereits mit der Höchstpunktzahl von der Jury belohnt.

Die Chemie zwischen Joel und Malika kommt bei den Zuschauern besonders gut an. In den Kommentaren unter ihren Instagram-Beiträgen feiern zahlreiche Fans die beiden als "absolutes Lieblingspaar in dieser Staffel". Bereits in der ersten Show der 19. Staffel sorgte die Harmonie zwischen dem Ninja Warrior Champion und der Profitänzerin für Spekulationen. Juror Joachim Llambi (61) deutete damals verheißungsvoll an: "Ich könnte jetzt was sagen", beließ es dann aber dabei. Joel hatte zuletzt gegenüber 20 Minuten klargestellt, dass sich die beiden super verstehen würden und man das auch von außen spüre, sie sich aber voll aufs Tanzen fokussieren würden.

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Willi Weber Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und seine Tanzpartnerin Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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