KJ Apa wirft Double Mr. Fantasy Identitätsdiebstahl vor

KJ Apa (28) macht seinem Ärger Luft: In einem emotionalen Instagram-Video, das er Anfang Mai mit seinen Fans teilte, rechnet der Riverdale-Star mit Musiker Mr. Fantasy ab. Der Schauspieler wirft dem viralen Künstler vor, sein Image geklaut zu haben – mit massiven Folgen für sein Berufsleben. KJ behauptet, wegen der großen Ähnlichkeit zwischen ihnen wichtige Jobs verloren zu haben. Brisant wird die Sache durch das Musikvideo zu dem Song "Do Me Right" von Mr. Fantasy, in dem ausgerechnet mehrere enge Freunde des Schauspielers mitspielen. Unter anderem sind Camila Mendes (31) und Lili Reinhart (29) in dem Clip zu sehen.

In seinem Clip erklärt KJ, dass ihn die Situation schon seit längerer Zeit belaste. "Da ist etwas, das schon sehr lange läuft und zu dem ich bisher nichts gesagt habe", doch mittlerweile fühle er sich zu einer Stellungnahme gezwungen. Konkrete Namen nennt er zwar nicht, doch die Hinweise auf Mr. Fantasy und dessen Video sind deutlich. KJ berichtet, dass die Verwechslungen mit dem Musiker seiner Karriere schaden würden und ihn inzwischen viele Leute nicht mehr ernst nähmen. "Es ist komplett respektlos und komplett falsch", stellt er klar und sagt über die ganze Angelegenheit: "Es ist abgefuckt."

Im Kommentarbereich unter seinem Video melden sich etliche Stars zu Wort, die ihm den Rücken stärken. Zoey Deutch (31) entschuldigt sich dort für ihre Mitwirkung im Musikvideo und schreibt: "Ich hatte keine Ahnung, dass es dein Leben so beeinflusst." Serienstar Madelyn Cline (28) kommentiert unterdessen deutlich: "Identitätsdiebstahl ist kein Witz." Mr. Fantasy selbst hat sich zu den aktuellen Vorwürfen bisher nicht geäußert. In einem früheren Interview mit dem Hollywood Reporter betonte er lediglich, dass ihn die angebliche Ähnlichkeit nicht störe.

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Getty Images KJ Apa beim Emporio Armani Fragrances "Stronger With You" Launch-Event in Venice, Mai 2025

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