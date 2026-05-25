Samira Yavuz wird emotional: Ihre Kinder werden immer älter

Gefühlschaos bei Samira Yavuz (32): Die Reality-Bekanntheit meldete sich jetzt sichtlich aufgewühlt in ihrer Instagram-Story und sprach darüber, wie schnell ihre Kinder groß werden. Anlass war der vierte Geburtstag ihrer Tochter Nova, den sie zuvor mit der Familie ausgelassen feierte. Samira beschrieb in ihrem emotionalen Clip, dass sie der Gedanke an den Kreislauf des Lebens während der Geburtstagsfeier plötzlich mit voller Wucht getroffen habe. "Man könnte sich so denken, es ist etwas Schlimmes passiert. Und das ist es überhaupt nicht. Ich habe einfach nur gerade gecheckt, dass meine Kinder immer älter werden und dass ich irgendwann auch alt bin", erläuterte sie den Grund für ihre Tränen.

Samira erklärte ihren Followern, dass Novas Geburtstag sie ins Grübeln gebracht habe. "Nova ist einfach vier Jahre alt. Ich habe sie gefühlt gestern bekommen. Und sie ist schon so groß", sagte sie und fügte hinzu: "Und ja, sie hat ihren eigenen Kopf und sie diskutiert mit mir und so. Mensch, das ist doch mein Baby. Sie wird immer mein Baby bleiben." Mit reichlich Wehmut blickte sie zudem auf Valeas Entwicklung: "Und Valea wird auch größer? Ich werde irgendwann keine Pampers mehr machen und keine Bodies mehr kaufen und so." Sie gab zu, wie sehr sie sich wünschen würde, die Zeit für einen Moment anzuhalten.

Novas Geburtstag war für die Familie ein besonderes Ereignis. Auch Samiras Ex-Mann Serkan Yavuz (33) hatte den großen Tag seiner Tochter zum Anlass genommen, um auf Instagram ein seltenes Familienfoto zu teilen, auf dem er und Samira gemeinsam mit beiden Töchtern posieren. Das Bild rührte die gemeinsamen Fans und sorgte in den Kommentaren für jede Menge Begeisterung. Mit ihrem emotionalen Clip zeigt Samira nun einmal mehr, wie sehr sich ihr Leben um Nova und Valea dreht – und wie intensiv sie das Aufwachsen ihrer Kinder miterlebt und genießt. Diese Zeit möchte Samira voll und ganz auskosten. Passend dazu schrieb sie unter ihren Clip: "Gestern noch einen ganz wilden emotionalen bekommen. Diese Momente machen mich fertig – wo ist der Pauseknopf, Mensch?"

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, April 2026

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Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Mai 2026

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Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea