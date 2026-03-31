Ronan Keatings Ex-Frau Yvonne hat nach 14 Jahren geheiratet

Yvonne Connolly, die Ex-Frau von Boyzone-Sänger Ronan Keating (49), hat jetzt ihren langjährigen Partner John Conroy geheiratet. Die TV-Moderatorin gab ihrem Verlobten nach 14 Jahren Beziehung bei einer romantischen Zeremonie im Central Park in New York das Jawort. Mit dabei waren ihre drei Kinder Jack (27), Missy (25) und Ali sowie die sechs Kinder von John, die alle gemeinsam die Hochzeitsgesellschaft bildeten und sich in schwarzen Outfits zeigten. In einem emotionalen Instagram-Post teilte die 52-Jährige jetzt Bilder der Feier und schwärmte: "Ich habe heute den Mann meines Lebens in New York City geheiratet, umgeben von unseren neun Kindern. Tränen der Freude und des Glücks wurden vergossen und unsere wahre Liebe gefeiert."

Doch auf dem Weg zum Altar gab es eine unerwartete Panne, wie Yvonne später auf Social Media verriet. Wegen eines Staus aufgrund eines Protestmarsches musste die Braut den gemieteten Oldtimer-Rolls-Royce stehen lassen und kurzerhand mit der U-Bahn zur Zeremonie fahren. "Wir mussten aus dem Auto aussteigen und zur U-Bahn rennen, um es rechtzeitig zur Zeremonie im Central Park zu schaffen. Es hätte nicht New Yorker sein können", erklärte sie ihren Followern. Trotz der ungewöhnlichen Anreise fühlte sie sich "wie eine Million Dollar und platzte vor Glück". Ihre Tochter Missy fungierte dabei als Hochzeitsplanerin und organisierte laut Yvonne "die perfekte Hochzeit".

Yvonne und Ronan waren 1998 auf der Karibikinsel Nevis nach einer Blitzromanze vor den Traualtar getreten. Die Ehe zerbrach 2011, nachdem Ronan eine Affäre mit einer Tänzerin gehabt hatte. Zwei Jahre nach der Trennung begann Yvonne die Beziehung mit ihrem frisch angetrauten Mann John. Der gebürtige Ire ist mittlerweile als Kameramann und Filmemacher tätig. In einem früheren Interview schwärmte Yvonne laut Daily Mail über ihre Beziehung: "Wir sind vollkommen und absolut verliebt. Er hat sechs Kinder, ich habe drei Kinder und es funktioniert. Er macht sein Ding, ich mache mein Ding und wir unterstützen uns gegenseitig."

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Getty Images Ronan Keating und seine Ex-Frau Yvonne

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Getty Images Yvonne Connelly und John Conroy bei den Creative Arts Emmy Awards, September 2016

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Getty Images Ronan Keating mit seiner Ex-Frau Yvonne und den Kindern Jack, Melissa und Ali