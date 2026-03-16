Große Überraschung: Er gewinnt "Wer stiehlt mir die Show?"

Joko Winterscheidt (47) hat sich in der aktuellen Folge von Wer stiehlt mir die Show? gegen alle Konkurrenten durchgesetzt und behält seine Show. Der Moderator triumphierte am Sonntag bei ProSieben im Finale gegen Wildcard-Kandidat Felix, der zuvor einen beeindruckenden Lauf hingelegt hatte. Der 32-Jährige hatte sich mit starken Leistungen durch die gesamte Sendung gekämpft und dabei einen Promi nach dem anderen aus der Sendung geworfen, bis er schließlich im entscheidenden Duell gegen Joko antreten durfte. Trotz seiner drei erspielten Vorteilsmünzen musste sich Felix am Ende jedoch geschlagen geben.

Im Finale zeigte Joko sein ganzes taktisches Geschick. Mit seinem Pokerface brachte er Felix dazu, alle drei Vorteilsmünzen vorzeitig einzusetzen und zu verzocken. Beim Rückstand von 3:1 verlor die Wildcard noch vor dem Fünf-Punkte-Limit die letzte Münze – was laut Regeln automatisch eine Niederlage bedeutete. Joko selbst hatte Felix vor dem Finale gewarnt: "So sehr ich es einer Wildcard von Herzen wünsche: Ich werde einen Teufel tun und dich gewinnen lassen." Dieses Versprechen machte der 47-Jährige, der vor Kurzem erst in einem YouTube-Video mit Influencer Jens "Knossi" Knossalla ein lange gehütetes TV-Geheimnis rund um die Show Wetten, dass..? gelüftet hat, dann auch wahr.

Felix' Teilnahme an der Show war keine Premiere: Der 32-Jährige war bereits in der zehnten Staffel als Wildcard-Kandidat dabei gewesen, damals jedoch unter unfairen Umständen ausgeschieden. Musiker Olli Schulz (52) hatte sich in einem Spiel, bei dem Punkte umverteilt wurden, nicht getraut, eine Entscheidung zu treffen. Obwohl Felix die Frage richtig beantwortet hatte, musste am Ende per Schere-Stein-Papier entschieden werden – und Felix verlor. Joko lud ihn daraufhin sofort wieder ein, woraufhin Felix nun als erste zurückkehrende Wildcard in die elfte Staffel kam. In der Vorwoche hatte sich Ex-Tennisspielerin Andrea Petkovic (38) bis ins Finale gekämpft und sich gegen Nico Santos (33), Till Reiners und Wildcard-Siegerin Lotti durchgesetzt, war letztlich aber ebenfalls an Joko gescheitert.

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Joyn/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?"

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Getty Images Knossi bei "Let's Dance", April 2023

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Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic, Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?"