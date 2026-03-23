Show drei: Muss Joko Winterscheidt WSMDS-Moderation abgeben?

Am Sonntagabend war es wieder so weit: In der dritten Folge von Wer stiehlt mir die Show? musste Joko Winterscheidt (47) erneut gegen die prominenten Herausforderer Andrea Petković, Till Reiners und Nico Santos (33) antreten, um die Kontrolle über seine Sendung zu behalten. Unterstützt wurden die Stars diesmal von der Wildcard-Kandidatin Julia. Anders als in den beiden vorherigen Shows lief es diesmal jedoch schlecht für Joko. Nach mehreren spannenden Runden im Stechen konnte Till das Finale für sich entscheiden und den TV-Star erstmals in dieser Staffel besiegen. Der Comedian wird in der kommenden Folge die Moderation übernehmen.

In der dritten Show der elften Staffel gab es die gewohnten Kategorien wie "Die leichten Fünf" oder das Erraten eines Films anhand von versteigerten Filmrequisiten bei eBay. Bei Letzterem sorgte Wildcard Julia für eine kleine Sensation, indem sie laut Joko einen Rekord aufstellte und einen Film bereits nach nur zwei gezeigten Gegenständen erriet. Ein Comeback feierten auch die beliebten Telefonstreiche, bei denen die Kandidaten jemanden aus dem Bekanntenkreis eines anderen Promis anrufen und sich als dieser ausgeben mussten, um die richtige Antwort herauszulocken. Andrea musste wie schon in der vorherigen Folge als Erste die Show verlassen, Nico als Zweiter.

Das Konzept der Show bleibt ihrer größten Besonderheit treu: Der Gewinner übernimmt die Sendung. Wer die Runde für sich entscheidet, wird in der darauffolgenden Woche selbst zum Gastgeber und führt durch die nächste Ausgabe – ein Preis, der im deutschen Fernsehen so einzigartig wie begehrt ist. Joko hatte in den beiden vorherigen Folgen seine Gegner souverän geschlagen und damit auch die Moderation der aktuellen Ausgabe übernommen. In diesen Sendungen konnte ihm also niemand die Show stehlen. "Wer stiehlt mir die Show?" läuft jeden Sonntagabend um 20:15 Uhr auf ProSieben und verspricht auch weiterhin Spannung, Überraschungen und unerwartete Wendungen.

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Joyn/Florida TV Joko Winterscheidt; Nico Santos; Andrea Petkovic und Till Reiners

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Imago Till Reiners, Comedian

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Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

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