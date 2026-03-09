Welcher Star konnte "Wer stiehlt mir die Show?" gewinnen?

Gestern ging es endlich wieder los und eine Teilnehmerin schlug sich bis zum Duell gegen Joko Winterscheidt (47) durch: Andrea Petkovic (38) hat sich in der ersten Folge der neuen Staffel von Wer stiehlt mir die Show? bis ins Finale gekämpft. Die Ex-Tennisspielerin zeigte sich als besonders hartnäckige Kandidatin und setzte sich in den verschiedenen Spielrunden gegen ihre Mitstreiter Nico Santos (33), Till Reiners und Wildcard-Siegerin Lotti durch. Im finalen Duell gegen Gastgeber Joko nutzte Andrea ihre gesammelten Münzen, um dessen Punkte zu blockieren. Das Prinzip: Joko bekommt für jede Frage automatisch einen Punkt, aber Andrea kann mit ihren Münzen falsche Antworten aufdecken und so seinen Punktgewinn verhindern.

Das Finale entwickelte sich zu einem echten Krimi. Bei einem Punktestand von 4:2 für Joko und nur noch einer Münze für Andrea kam die entscheidende Frage zu einer Boyband aus den 90ern. Joko tippte zunächst auf NKOTB, änderte seine Antwort dann aber kurz vor Schluss auf East 17 – genau wie Andrea. Die Tennisspielerin setzte ihre letzte Münze und lag richtig: Joko hatte falsch geraten, die korrekte Antwort wäre "New Kids on the Block" gewesen. Bei der darauffolgenden Frage zu Taylor Swifts Verlobtem und dessen NFL-Team antworteten beide jedoch richtig mit den Kansas City Chiefs. Am Ende konnte Joko das Match für sich entscheiden und bleibt Moderator von "Wer stiehlt mir die Show?".

Bereits in der vergangenen Staffel konnte die Quizshow mit Bestwerten überzeugen, wie das Presseportal berichtete. Die Sendung erreichte nicht nur einen starken Marktanteil von 16,8 Prozent in der wichtigen Zielgruppe, sondern bescherte ProSieben mit 8,8 Prozent auch einen fulminanten Sonntag. Besonders spannend wurde es, als Olli Dittrich (69) im packenden Finale seinen großen Auftritt hatte und sich gegen Joko durchsetzte. Am Ende durfte Olli das Moderationspult übernehmen und bewies dabei echtes Showtalent. Für Überraschungsmomente sorgte die Show immer wieder – auch dank prominenter Unterstützung. So sprang etwa Klaas Heufer-Umlauf (42) spontan für Katrin Bauerfeind (43) ein und moderierte souverän das Finale mit Olli.

Joyn/Florida TV/Julian Mathieu Joko Winterscheidt bei "Wer stiehlt mir die Show?", 2026

Joyn / Florida TV / Julian Mathieu Nico Santos, Joko Winterscheidt, Andrea Petkovic, Till Reiners, "Wer stiehlt mir die Show?"

Joyn/Julian Mathieu "Wer stiehlt mir die Show?"-Stars 2025

