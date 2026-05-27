Einer pöbelt bitter: Diese zwei KDRS-Allstars müssen gehen

Gleich zwei bekannte Gesichter müssen kurz vor dem großen Kampf der RealityAllstars-Showdown ihre Koffer packen: In den neuen Folgen erwischt es sowohl Gino Bormann (38) als auch Sandy Fähse (41). Für Gino ist nach einem missglückten Spielschluss im "Gagenduell" Endstation. Sandy trifft es danach in der "Stunde der Wahrheit", in der er die meisten Münzen seiner Mitstreiter kassiert. Während Gino seinen Exit erstaunlich locker nimmt, kann der Ex-BTN-Star seinen Frust nicht verbergen – und teilt beim Abschied noch einmal heftig gegen die übrigen Realitystars aus.

Erst gibt er sich noch versöhnlich und deutet die vielen Stimmen gegen ihn als Zeichen des Respekts: "Ich nehme es als Kompliment auf. Ich finde das schon jetzt nicht so schlecht, dass ich ja sozusagen der Neuling in der Bubble bin, wo mir oft nachgesagt wird: Die wissen gar nicht, warum ich hier bin. Ich hätte ja gar keine Relevanz in eurer Bubble, aber scheint, dass ihr schon ein bisschen Angst vor mir habt und das freut mich." Nach dem Kofferpacken legt er dann aber verbal nach und teilt gegen seine Mitstreiter aus: "So, war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken. Wünsche euch das Beste. Manchmal muss man, wenn sein Auto kaputt ist, zum Mechaniker gehen, und wenn die Seele oder der Kopf nicht mehr ganz funktioniert – war bei mir auch mal so – sollte man einen Therapeuten aufsuchen." Besonders gegen Maurice Dziwak (27) schießt er noch einmal scharf: "Und vielleicht wirst du irgendwann doch mal ein Löwe, aber ich glaube, du bleibst immer eine M*****."

Besonders bei Sarah Knappik (39) kommen die spitzen Kommentare des Schauspielers überhaupt nicht gut an. Die Blondine, die schon in Formaten wie Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! für offene Worte bekannt wurde, zeigt sich sichtlich empört über den Abschiedspöbler. "Der Sandy sagt, wir brauchen fast alle einen Therapeuten, ich finde, das ist kein korrekter Verlierer", stellt sie gegenüber den Kameras klar und fordert: "Schäm dich, Sandy!"

"Kampf der RealityAllstars" mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+."

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RTLZWEI Arabella Kiesbauer und Sandy Fähse bei KDRAS

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RTLZWEI Maurice Dziwak, Realitystar

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Wessen Exit hat euch mehr überrascht? Gino – damit hätte ich nicht gerechnet. Sandy – das kam plötzlich. Keiner – beides war absehbar. Ergebnis anzeigen