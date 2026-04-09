Anne Wünsches "Karma"-Stichelei: So reagiert Stephan Jerkel

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass auf die OnlyFans-Villa von Stephan Jerkel (56) und Peggy Jerofke auf Mallorca geschossen wurde. Kurz darauf meldete sich Anne Wünsche (34) im Netz zu Wort und bezeichnete den Vorfall als "Karma" für den Goodbye Deutschland-Star. Die Influencerin hatte zuvor öffentlich gemacht, dass das Konzept einer solchen Villa eigentlich ihre Idee gewesen sei und jemand ihr das Projekt gestohlen habe. Diese Stichelei lässt Steff nun jedoch nicht auf sich sitzen. Gegenüber Promiflash stellt er klar: "Bei Schüssen auf ein Haus, wo am Vortag meine Familie inklusive meiner Tochter rumgelaufen sind, von Karma zu sprechen, sagt einiges über Anne Wünsche aus."

Der Realitystar macht deutlich, dass nichts die Schüsse auf ein bewohntes Haus rechtfertigen würde. Besonders brisant: Am Vortag des Vorfalls hielt sich noch seine Familie samt Tochter in der Villa auf. "Eine Idee gestohlen habe ich ihr auch nicht. Ich verfolge diese Person nicht und sie interessiert mich auch nicht", erklärt Steff weiter. Er betont außerdem, dass das Konzept ursprünglich aus Amerika stamme und bei ihm anders ablaufe als dort. Seine klare Ansage an Anne: "Sie soll doch lieber machen, anstatt anderen Schlechtes zu wünschen."

Anne hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, im April eine Villa auf Mallorca zu eröffnen, in der eine Gruppe von Frauen Social-Media-Content produzieren sollte. Die Influencerin, die drei Kinder hat, zeigte sich enttäuscht darüber, dass jemand ihr Konzept quasi eins zu eins übernommen und früher umgesetzt habe. Während Anne für ihre "Karma"-Äußerung bei vielen auf Unverständnis stieß, macht Steff nun unmissverständlich klar, dass er sich von solchen Vorwürfen distanziert und sich weiterhin auf sein eigenes Projekt konzentrieren will.

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ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / peggyjerofke Peggy Jerofke, Stephan Jerkel und ihre Tochter Josephine im Juni 2021

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