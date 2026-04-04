Mallorca-Neustart: Anne Wünsche ist bereit für neuen Partner

Anne Wünsche (34) ist seit ihrer Trennung von Karim El Kammouchi (37) offiziell Single und hatte nach dem Beziehungs-Aus zunächst eine Freundschaft Plus, die jedoch ebenfalls zu Ende ging. Kürzlich verkündete die Social-Media-Bekanntheit, dass sie vorerst nicht daten möchte, doch nun scheint sich ihre Einstellung grundlegend geändert zu haben. Nachdem die dreifache Mutter kürzlich nach Mallorca ausgewandert ist, fühlt sie sich dort pudelwohl und ist nun bereit, ihr Herz wieder für einen neuen Partner zu öffnen. In ihrer Instagram-Story verrät Anne ihren Followern, dass sie sich nach jemandem sehne, mit dem sie ihr neues Leben auf der Insel teilen kann.

Ihren Fans erklärt die Influencerin in ihrer Story ganz offen: "Das Einzige, was fehlt, was jetzt wirklich noch fehlt, ist der richtige Mann an meiner Seite." Seitdem sie den Umzug abgeschlossen habe und jetzt auf der Insel sei, sei sie im Kopf auch wieder bereit und frei, sich auf jemanden einzulassen, erzählt Anne weiter. Das sei die ganze Zeit nämlich nicht der Fall gewesen. "Was will ich dann irgendwie in Berlin daten? Wenn ich dann eh nicht mehr da bin oder nicht mehr so oft da bin", erklärt die Realitybekanntheit, die als Unternehmerin schon bittere Erfahrungen mit Betrug machen musste, ihre bisherige Zurückhaltung. Gleichzeitig betont sie aber auch: "Ich bin auch glücklich als Single."

In den vergangenen Monaten hatte Anne sich bewusst gegen das Dating entschieden. Nach ihrer Trennung von Karim hatte sie zwar einen Mann kennengelernt, den sie sympathisch fand, doch dieser stellte sich als nicht der Richtige heraus. Die dreifache Mutter hatte damals in einer Instagram-Story erklärt, dass es von ihrer Seite aus leider nicht gepasst habe. Nun startet das OnlyFans-Model auf Mallorca ein neues Kapitel in ihrem Leben und ist bereit, auch in Sachen Liebe wieder offen zu sein: "Jetzt sehne ich mich sogar langsam nach jemandem, mit dem man das einfach alles teilen kann. Na, mal gucken, was die Zeit bringt."

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi

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anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden