Jessica Simpson rührt Fans mit Hommage an ihren Papa Joe

Jessica Simpson (45) hat ihrem Vater Joe Simpson (68) zum Geburtstag eine besonders emotionale Liebeserklärung gemacht. Die Sängerin teilte auf Instagram ein altes Foto aus ihrer Kindheit, auf dem sie mit schulterlangen braunen Haaren und einem rosa Poloshirt am Küchentisch neben ihrem Vater zu sehen ist. Er trägt ein weißes Hemd mit Knöpfen und öffnet gerade einige Briefe. Der Vater feierte am 18. Februar seinen 68. Geburtstag. "Alles Gute zum Geburtstag, Papa! Du bist meine absolute Lieblingsperson, die ich lieben darf und von der ich geliebt werde", schrieb die dreifache Mutter und erfolgreiche Designerin, die zuletzt mit einem neuen Look für Aufsehen sorgte, zu dem Schnappschuss.

In ihrer langen Hommage schwärmte Jessica von den einzigartigen Eigenschaften ihres Vaters, der Jahre gegen Krebs kämpfte. "Du bist die Kraft hinter jeder Idee und erweckst sie alle auf elektrisierende Weise zum Leben", ist in der Bildunterschrift zu lesen. "Wenn du glaubst, glauben alle. Wenn du lehrst, verstehen alle. Wenn du sprichst, hören alle zu. Du bist wirklich magnetisch." Jessica bezeichnete ihren Vater als Visionär und Aktivator, der Menschen tiefgreifend verändere. "Du bist nicht von dieser Welt, weil ich glaube, dass du hier bist, um eine neue zu erschaffen. Eine bessere! Du bist der Welleneffekt", konstatierte sie. Zum Abschluss ihrer Botschaft schrieb die Schauspielerin: "Dein Herzschlag lebt in mir und ich spüre ihn, während ich jeden einzelnen Tag durch dieses Leben gehe." Die Fans reagierten begeistert auf die rührenden Worte. "Dieses Foto ist so süß", kommentierte eine Followerin. Eine andere schrieb: "Was für schöne Worte, wie süß."

Jessica, die mit ihrem Debütalbum "Sweet Kisses" und der Hitsingle "I Wanna Love You Forever" im Jahr 1999 ihren Durchbruch als Popsängerin feierte, und ihren Vater verbindet seit jeher eine besonders enge Beziehung. Joe war der Manager seiner Tochter während ihres Aufstiegs zum Ruhm Ende der 1990er Jahre und trat auch in ihrer Reality-TV-Show "Newlyweds" nicht nur als echter Vater, sondern auch als Produzent auf. Während Jessicas Kindheit arbeitete Joe als baptistischer Pastor in Texas. Diesen Beruf gab er auf, als die Sängerin ihren Plattenvertrag bei Columbia Records bekam, um seine Tochter bei der Verwirklichung ihrer Träume zu unterstützen. Gegenüber dem Magazin Us Weekly verriet er, dass er bei den Comeback-Konzerten seiner beiden Töchter Tränen in den Augen hatte. Nach Jahren standen Jessica und Ashlee Simpson (41) 2025 wieder nahezu zeitgleich auf der Bühne.

Joe Simpson und Jessica Simpson in New York City

Jessica Simpson posiert mit neuer Haarfarbe, Februar 2026

Ashlee und Jessica Simpson