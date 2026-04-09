Hobbit oder Superheld? Elijah Wood vs. Tobey Maguire

Elijah Wood (45) wird immer wieder mit einem anderen Schauspielkollegen verwechselt – und zwar mit Tobey Maguire (50). Der Der Herr der Ringe-Star erzählte jetzt in einem Podcast von den kuriosen Begegnungen mit Fans, die ihn für den berühmten "Spider-Man"-Darsteller halten. "Erst kürzlich war es tatsächlich Tobey Maguire, das passiert immer noch, und es geht immer um 'Spider-Man'. Es geht nie um irgendeine andere Arbeit von Tobey", berichtete Elijah in der Sendung "Happy Sad Confused" von Moderator Josh Horowitz. Der 45-Jährige war zu Gast in dem Podcast, um über sein neuestes Projekt "Ready or Not 2: Here I Come" zu sprechen, als das Gespräch auf die häufigen Verwechslungen kam.

Die Situationen spielen sich dabei meistens ganz simpel ab, wie Elijah weiter erklärte. Auf die Nachfrage des Moderators nach dem Kontext solcher Begegnungen antwortete er: "Es ist einfach so wie: 'Hey, Spider-Man'." Der Schauspieler verriet außerdem, dass er die Menschen in solchen Momenten meist nicht korrigiert. Als Josh scherzhaft anmerkte, dass die Leute vielleicht denken, er sei tatsächlich "Spider-Man" und nicht Tobey, ging Elijah mit Humor darauf ein: "Vielleicht hast du recht. Vielleicht habe ich die ganze Zeit falsch gelegen. Das ist möglich."

Tobey spielte Peter Parker in Regisseur Sam Raimis (66) ursprünglicher "Spider-Man"-Trilogie aus den 2000er-Jahren und kehrte 2021 in "Spider-Man: No Way Home" in die Rolle zurück, wo er gemeinsam mit Tom Holland (29) und Andrew Garfield (42) zu sehen war. Elijah hingegen wurde durch seine Rolle als Frodo Beutlin in Peter Jacksons (64) "Der Herr der Ringe"-Trilogie aus den frühen 2000er-Jahren weltberühmt und arbeitete später auch wieder mit dem Regisseur für die "Der Hobbit"-Filme zusammen. Der Schauspieler ist mit Mette-Marie Kongsved verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Links: Elijah Wood, rechts: Tobey Maguire

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Getty Images Tobey Maguire, Schauspieler

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Getty Images Elijah Wood im April 2019