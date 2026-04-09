Mario Adorf (†95) wurde im Laufe der Karriere zum Weltstar

Mario Adorf (†95) ist am 8. April in seiner Pariser Wohnung verstorben. Der Schauspieler wurde 95 Jahre alt und verstarb nach kurzer Krankheit, wie sein Manager mitteilte. Über 200 Filme in mehr als 60 Jahren machten Mario zu einer der größten Schauspiellegenden Europas. Er war in Italien, Frankreich, England, Deutschland, Österreich und der Schweiz gleichermaßen bekannt. Trotz seines enormen Erfolgs sah er sich selbst nie als Weltstar. "Ich empfinde mich nicht als Weltstar. Weltstars kommen einzig und allein aus Hollywood", erklärte er einmal gegenüber dem Kölner Stadt-Anzeiger. Seinen 95. Geburtstag im vergangenen September hatte Mario bewusst nur im kleinen Kreis mit seiner Ehefrau Monique und wenigen Gästen gefeiert – ohne große öffentliche Feier.

Hollywood hatte 1964 bei dem Charakterdarsteller angeklopft, als Regisseur Sam Peckinpah ihn für seinen Western "Major Dundee" mit Charlton Heston und Senta Berger (84) besetzte. Doch Mario lehnte es ab, dort weiterhin "Mexikaner zu spielen", wie er dem Spiegel verriet. In Deutschland und Italien habe er viel schönere Angebote gehabt. Stattdessen drehte er Kultfilme wie "Die Blechtrommel", die einen Oscar als bester fremdsprachiger Film gewann, und wurde in Helmut Dietls (†70) "Kir Royal" als publicitygeiler Unternehmer Heinrich Haffenloher mit dem legendären Satz "Isch scheiss disch so wat von zu mit meinem Jeld!" unsterblich. Mario sprach auch gerne Klartext abseits der Kamera und kritisierte im Magazin Cicero die deutsche Ausländerpolitik. Die Entwicklung populistischer Parteien nannte er "dramatisch" und verriet: "Ich ging 2004 wegen Berlusconi aus Italien weg."

Geboren wurde Mario 1930 in Zürich, doch seine Heimat blieb das kleine Eifelstädtchen Mayen, wo er nach einer harten Kindheit aufwuchs. Seine Mutter Alice musste sich als Schneiderin durchschlagen und gab ihren unehelichen Sohn zeitweise ins Waisenhaus, damit er etwas zu essen hatte. Nach seinem Abitur studierte Mario an der Uni Mainz Philosophie, Psychologie und Theaterwissenschaft. In seinen letzten Interviews sprach der Schauspieler offen über das Älterwerden. Gegenüber Hörzu bezeichnete er es als "dieses Warten auf etwas", das "nicht so einfach ist, wie ich es mir wünschen würde". Mario hinterlässt seine französische Ehefrau Monique, seine Tochter Stella aus erster Ehe sowie seinen Enkel Julius.

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Getty Images Mario Adorf, Schauspieler

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Getty Images Mario Adorf im November 2016

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Getty Images Mario Adorf im Februar 2019