Keanu Reeves' Künstlername hätte ihn fast Karriere gekostet

Keanu Reeves (61) hätte seine Karriere in Hollywood beinahe unter einem völlig anderen Namen begonnen. Der Schauspieler erinnerte sich jetzt in einem Gespräch im Podcast "New Heights" an einen bizarren Moment aus seinen Anfangsjahren in Los Angeles. Als er mit 20 Jahren in die Filmmetropole zog, wurde ihm von seinem damaligen Manager sofort vorgeschlagen, seinen Namen zu ändern. "Ich stieg aus meinem Auto und mein Manager sagte: 'Wir wollen deinen Namen ändern.' Das ist so ein typischer Willkommen-in-Hollywood-Moment", erzählte Keanu. Dieser Vorschlag löste bei dem jungen Schauspieler, der bereits seit seinem 16. Lebensjahr in Toronto gearbeitet hatte, eine regelrechte Identitätskrise aus.

Die ersten Namensideen, die Keanu daraufhin entwickelte, klangen nach typischen 80er-Jahre-Actionhelden. Sein zweiter Vorname ist Charles, weshalb er zunächst an "Chuck" dachte. Da er in der Spadina Street aufgewachsen war, kam ihm der Name "Chuck Spadina" in den Sinn. Weitere Varianten, die er in Betracht zog, waren "Templeton" oder "KC Reeves". Doch es fühlte sich nicht richtig an. "Und dann konnte ich es einfach nicht. Ich war bei Vorsprechen und sie sagten: 'KC Reeves'. Und ich reagierte nicht mal", berichtete der Schauspieler. In einem früheren Interview mit Jimmy Fallon (51) im Jahr 2017 verriet Keanu laut dem Magazin Variety, dass der vollständige Name, der damals in Erwägung gezogen wurde, "Templeton Paige Taylor" lautete.

Glücklicherweise kehrte Keanu noch rechtzeitig zu seinem echten Namen zurück, bevor er größere Rollen übernahm. Kurz darauf folgten bedeutende Projekte wie "Gefährliche Liebschaften" und "Bill & Teds verrückte Reise durch die Zeit", die seiner Karriere den entscheidenden Schub gaben. Der Druck, sich in Hollywood den Erwartungen der Branche anzupassen, ist für junge Schauspieler nichts Ungewöhnliches. Viele Stars haben sich im Laufe der Jahre tatsächlich für einen Künstlernamen entschieden, um ihre Karriere voranzutreiben. Keanu jedoch widerstand diesem Trend und bewies damit früh, dass er seinen eigenen Weg gehen würde. Seine Entscheidung, bei seinem unverwechselbaren Namen zu bleiben, erwies sich als richtig – heute ist Keanu Reeves eine unvergleichliche Größe in Hollywood.

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Getty Images Keanu Reeves bei der Premiere von "Matrix Resurrections", 2021

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Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

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Imago Keanu Reeves, 2025