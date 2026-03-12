Filmtitel "John Wick" geht auf Panne von Keanu Reeves zurück

Keanu Reeves (61) hat mit einem kuriosen Missgeschick dafür gesorgt, dass die erfolgreiche Actionreihe heute John Wick heißt. Der erste Film aus dem Jahr 2014, der das Comeback des Schauspielers im Action-Genre markierte und mittlerweile zu einem Franchise mit vier Teilen, einer Serie und etwa einer Milliarde Euro Einnahmen an den Kinokassen gewachsen ist, sollte ursprünglich einen ganz anderen Titel tragen. Wie Drehbuchautor Derek Kolstad jetzt in einem Interview mit Comicbook.com verriet, war der Streifen zunächst unter dem Namen "Scorn" geplant, was auf Deutsch so viel wie "Verachtung" oder "Hohn" bedeutet.

Der Grund für die Umbenennung war denkbar simpel: Keanu konnte sich den ursprünglichen Titel schlichtweg nicht merken. "Der einzige Grund, warum er 'John Wick' heißt, ist, dass Keanu ihn immer wieder als 'John Wick' vorstellt", erklärte Derek. Das Marketing-Team des Studios erkannte schnell, welches Potenzial in dieser unfreiwilligen Umbenennung steckte. "Das Marketing meinte: 'Leute, das sind vier bis fünf Millionen Dollar an kostenloser Werbung bis jetzt, also heißt er 'John Wick' und nicht 'Scorn'", so der Drehbuchautor weiter. Die Verantwortlichen entschieden sich daher, den Film offiziell nach der Hauptfigur zu benennen – eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als goldrichtig erweisen sollte.

Keanu feierte mit der Rolle des Meuchelmörders John Wick ein beeindruckendes Comeback im Actionfilm-Genre. Nachdem der Schauspieler bereits in den 1990er Jahren mit Filmen wie "Speed" und Matrix große Erfolge gefeiert hatte, konnte er 2014 mit den spektakulären Kampfchoreografien des ersten "John Wick"-Films erneut die Actionfans begeistern. Kürzlich wurde sogar ein fünfter Teil der erfolgreichen Reihe angekündigt. Derek zeigte sich rückblickend zufrieden mit der Namensänderung: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt 'Scorn' heißt", sagte er im Interview.

