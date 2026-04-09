Papst Leo XIV. zeigt Basketball-Tricks mit den Globetrotters

Auf dem Petersplatz in Rom wurde es sportlich: Papst Leo XIV. (70) traf am Mittwoch auf die Harlem Globetrotters und wagte gemeinsam mit den Basketballkünstlern einen Showmoment. In einem Video, das TMZ vorliegt, ist zu sehen, wie ein Spieler der Kulttruppe den Ball kräftig andreht, Leos Finger in Position bringt und den Trick laufen lässt. Der Pontifex hält still, der Ball kreist – und der Platz reagiert mit lautem Applaus. Die Szene weckte Erinnerungen an die glanzvollen Zeiten der Chicago Bulls um Michael Jordan und Scottie Pippen, mit denen Leo aus seiner Chicago-Verbundenheit bestens vertraut ist.

Genau hinsehen lohnt sich: Einer der Profis startet den Spin, führt Leos Hand sanft unter die rotierende Kugel und übergibt den Wirbel – für einen Moment scheint der Papst den Ball selbst schweben zu lassen. Dann bleibt der Globetrotter nah dran und hält die Bewegung in Gang. Leo lächelt, die Spieler nicken zufrieden, und rund um den Obelisken brandet Jubel auf. Pilger und Touristinnen sowie Touristen recken die Handys in die Höhe, einige rufen begeistert, andere klatschen im Takt. Die kurze Einlage passierte am Rande der Begegnung auf dem Platz, sorgte für lockere Stimmung und bescherte den Anwesenden einen seltenen Mix aus Sportshow und Vatikanalltag.

Der sportliche Moment passt zu Leos persönlichen Bezügen in die USA: Der Papst ist mit dem Basketballfieber aus Chicago aufgewachsen, wo Namen wie Michael und Scottie bis heute Legendenstatus haben. Immer wieder sucht der Geistliche die Nähe zu Menschen bei öffentlichen Terminen. Zuvor hatte er etwa ein Motorrad für einen guten Zweck signiert. Erst kürzlich wurde er im Fürstentum Monaco mit viel Herzlichkeit empfangen: Nach der Landung per Hubschrauber begrüßten ihn Fürst Albert II. und Fürstin Charlène persönlich am Heliport, während zahlreiche Monegassen am Straßenrand jubelten. Solche Begegnungen prägen die Reisen des Kirchenoberhaupts – und zeigen Momente, in denen Tradition und Alltag mit kleinen Gesten zusammenfinden.

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Getty Images Papst Leo XIV., Dezember 2025

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Getty Images Harlem Globetrotters treffen Papst Leo XIV. nach der Generalaudienz auf dem Petersplatz im Vatikan

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Getty Images Private Audienz im Fürstenpalast: Papst Leo XIV. mit Prinzessin Charlène, Fürst Albert II., Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques