Duolingo und Online-Spiele: So lernt Papst Leo XIV. Deutsch

Wer hätte das gedacht? Papst Leo XIV. (70) lernt nachts Deutsch – und das mit der Sprachlern-App Duolingo! Das berichtete die römische Tageszeitung La Repubblica. Vor allem in den frühen Morgenstunden widmet sich der Papst dem Vokabeltraining und spielt zur Entspannung das Online-Wortspiel "Words With Friends" – am liebsten mit seinem Bruder John Prevost. Dieser bestätigte gegenüber National Catholic Reporter, dass der Papst gerade Deutsch paukt. Außerdem berichtete er, dass Leo oft vor sechs Uhr aufsteht, manchmal sogar mitten in der Nacht: "Wenn er um drei Uhr morgens aufwacht, frage ich ihn: Was machst du um diese Zeit? Er sagt nur: Ich konnte nicht schlafen", schilderte John.

Doch das nächtliche Lernen ist nur ein Teil seines Alltags: Papst Leo XIV. plant, in seiner zukünftigen Residenz im Apostolischen Palast einen eigenen Trainingsbereich einzurichten. "Er wirkt müder als früher, man sieht es ihm an. Er versucht, Ruhe zu bewahren und zu einer angemessenen Zeit schlafen zu gehen. Er spielt Tennis in Castel Gandolfo. Sobald die Renovierung fertig ist, möchte er im Palast Sport treiben", erklärte John weiter. Die Apple Watch am Handgelenk hilft dem sportlichen Papst unter anderem dabei, seine Schrittanzahl im Blick zu behalten.

Robert Prevost, wie Papst Leo XIV. mit bürgerlichem Namen heißt, ist nicht nur der erste US-amerikanische Papst, sondern auch ein Sprachfanatiker. Neben Englisch spricht er fließend Italienisch und Französisch, dazu hat er Grundkenntnisse in Portugiesisch. Dass er nun auch Deutsch lernt, zeigt seine Offenheit für neue Herausforderungen – selbst mitten in der Nacht. Zwischen Gebeten, Audienzen und Amtsgeschäften schafft sich Leo also Raum für sich selbst, um Körper und Geist zu trainieren und um die Kontakte zu seiner Familie zu pflegen.

Getty Images Papst Leo XIV., Mai 2025

Getty Images Papst Leo XIV. trägt eine Chicago-White-Sox-Kappe und trifft frisch verheiratete Paare auf dem Petersplatz im Vatikan, 2025

Getty Images Papst Leo XIV., Dezember 2025