Arndold Schwarzenegger erzählt von Treffen mit Papst Leo

Arnold Schwarzenegger (78) hat beim "Dinner for Climate Action" im Stanglwirt in Kitzbühel ausgepackt, was sich Anfang Oktober bei seinem Treffen mit Papst Leo (70) in Castel Gandolfo zugetragen hat. Auf der Bühne erzählte der Schauspieler, warum er dem Kirchenoberhaupt die Beichte verweigerte – und brachte den Saal zum Lachen. "Der Papst fragte mich, ob wir uns ein paar Minuten zurückziehen wollen und ich die Beichte ablegen möchte. Ich meinte: 'Das wollen Sie nicht machen, das würde drei Stunden dauern.'", sagte Arnold laut Bild vor rund 170 geladenen Gästen. Mit dabei war sein Sohn Christopher, der den roten Teppich allein meisterte, während der Vater über große Pläne sprach: Arnold will mit dem Vatikan beim Klimaschutz anpacken.

In Kitzbühel betonte Arnold die gewaltige Reichweite der Kirche im Kampf gegen Umweltverschmutzung. "Sieben Millionen Menschen sterben jedes Jahr auf der Welt wegen der Umweltverschmutzung. Da müssen wir besser werden", erklärte er nach Angaben des Magazins. Er lobte das Gespräch mit Papst Leo und verwies auf die Ressourcen der Kirche: 200.000 Kirchen, 400.000 Priester, 650.000 Ordensschwestern – eine weltweite Infrastruktur, die seiner Ansicht nach viel bewegen kann. Auch bei der Spendengala selbst setzte der frühere Gouverneur ein Zeichen: Rund 1,3 Millionen Euro kamen zusammen, unter anderem durch die Versteigerung eines persönlichen Workouts mit Arnold und einer Audemars-Piguet-Uhr aus der "Arnold’s All-Stars Limited Edition".

Abseits der großen Bühne zeigte Arnold in Kitzbühel auch familiäre Nähe. Christopher begleitete den Actionstar zu dem Abend, hielt sich im Rampenlicht aber eher zurück. Arnold spricht in Interviews regelmäßig über den Zusammenhalt seiner Familie, die ihn bei Terminen rund um Fitness, Filme und seine Umweltinitiative unterstützt. Der Sportler pflegt seit Jahren den direkten Austausch mit jungen Leuten bei seinen Events und nutzt seine Bekanntheit, um Projekte anzuschieben, die ihm am Herzen liegen. Begegnungen mit religiösen und gesellschaftlichen Institutionen gehören für ihn dabei längst zum Alltag, ebenso wie die Mischung aus Humor und klaren Botschaften, mit der er seine Auftritte würzt.

Imago Arnold Schwarzenegger spricht bei der Konferenz Raising Hope for Climate Justice mit Papst Leo XIV. in Albano Laziale

Getty Images Arnold Schwarzenegger bei der Charity-Auktion "Special Dinner for Climate Action" in Going, Österreich, 22. Januar 2026

Imago Arndold Schwarzenegger mit Sohn Christopher und Schauspieler Ralf Möller bei der Stanglwirt Weisswurstparty in Österreich, Januar 2026