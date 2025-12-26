"Urbi et Orbi": Papst Leo XIV. teilt ersten Weihnachtssegen

Weihnachtsglocken, nasse Schirme, Hunderttausende Augen nach oben: Am ersten Weihnachtstag tritt Papst Leo XIV. (70), bürgerlich Robert Francis Prevost, auf den Balkon des Petersdoms und spendet den Segen "Urbi et Orbi". Vor ihm drängen sich trotz Regen Zehntausende auf dem Petersplatz in Rom, Schulter an Schulter, die Blicke auf den neuen Pontifex gerichtet, der sein erstes Weihnachtsfest im Amt begeht. Klar in der Botschaft, feierlich im Ton, wendet sich Leo an die Stadt und die Welt, verurteilt Kriege, ruft zu Frieden, Solidarität und Mitmenschlichkeit auf. Neben ihm Kardinäle, unter ihm Fahnen, Kerzen, Regenponchos. Es ist ein Moment, der Rom innehalten lässt – und weit darüber hinaus.

Der Papst spricht von Gaza und erinnert an die Zelte im Wind und Regen, die offene Wunden bedeuten. Er nennt die Ukraine und ruft die Welt zu Gebeten auf, verbunden mit der Bitte, das Dröhnen der Waffen möge endlich verstummen. "Mögen die beteiligten Parteien den Mut finden, einen ehrlichen, direkten und respektvollen Dialog zu führen", erklärt Leo XIV. vom Balkon des Petersdoms. Die Botschaft umfasst auch Menschen auf der Flucht, die das Mittelmeer überqueren. Europa solle seinen Wurzeln treu bleiben und "solidarisch und gastfreundlich" handeln, sagt der Pontifex.

In zehn Sprachen, von Deutsch bis Arabisch, von Polnisch bis Chinesisch, sendet er Weihnachtsgrüße – eine Tradition, die er neu belebt und sogar auf Latein ergänzt. Sprachen lernt der Papst übrigens auf erfrischend neumodische Weise: mit Onlinespielen und Duolingo. Schon in der Messe am Christtag hatte er die Sinnlosigkeit von Kriegen betont und die Würde jedes Menschen hervorgehoben, die keine Ware sei. Das Heilige Jahr, das Millionen nach Rom geführt hat, geht in diesen Tagen zu Ende. Am zweiten Weihnachtstag lädt Leo auf dem Petersplatz zum Mittagsgebet.

Getty Images Pope Leo XIV, Balkon des Petersdoms im Vatikan

Getty Images Papst Leo XIV., Dezember 2025

Getty Images Papst Leo XIV. im Mai 2025