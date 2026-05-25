Darum brauchte Dacre Montgomery eine Pause von Hollywood

Dacre Montgomery (31) gehörte nach seiner Rolle als Billy Hargrove in der Hitserie Stranger Things zu den gefragtesten Gesichtern Hollywoods. Doch nach der dritten Staffel entschied sich der australische Schauspieler, kürzer zu treten. Nachdem er in weiteren Produktionen wie "Power Rangers" und "Elvis" mitgewirkt hatte, zog er sich schließlich für einige Jahre ganz aus dem Hollywood-Betrieb zurück.

Mit dem Magazin People sprach Dacre offen darüber, warum ihm der plötzliche Ruhm zu viel wurde. "Ich bin mit dem Wunsch aufgewachsen, mit Tour-Regisseuren an Arthouse-Filmen zu arbeiten und wirklich zu erkunden, wie weit ich mich in Bezug auf die Charakterentwicklung treiben kann und mich wirklich, wirklich in Geschichten zu verlieben", erklärte er. Der Erfolg von "Stranger Things" habe ihn in eine andere Richtung gedrängt: "Als Stranger Things herauskam, hatte ich das Gefühl […] ich wurde wirklich in eine kommerzielle Richtung gedrängt." Die Erfahrungen und Möglichkeiten, die ihm die Serie eröffnet hatte, beschrieb er zwar als fantastisch – aber eben auch als überwältigend. Statt großer Blockbuster sehnte er sich nach Projekten mit mehr künstlerischem Tiefgang und intensiverer Figurenarbeit.

Vor neun Monaten kündigte Dacre dann sein Comeback mit dem Film "Went Up the Hill" an, der seine Rückkehr ins Rampenlicht markieren sollte. Parallel habe er an seinem Regiedebüt "The Engagement Party" gearbeitet. Eigentlich wollte er dort nur hinter der Kamera stehen. Am Ende sollte er aber auch selbst vor der Kamera auftauchen. Ihm gehe es dabei weniger um die Schauspielerei, sondern um seine Pläne als Regisseur. Und obwohl er bei der fünften Staffel von "Stranger Things" fehlte, blickte er damals positiv auf das Finale.

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Getty Images Dacre Montgomery, Schauspieler

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Getty Images Dacre Montgomery bei der Premiere der dritten "Stranger Things"-Staffel, Juni 2019

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Kevin Winter/Getty Images for Coachella Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Sadie Sink, Dacre Montgomery und Noah Schnapp

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