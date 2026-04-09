Falscher Nachruf: Michael J. Fox beruhigt seine Fans im Netz

Michael J. Fox (64) ist am Leben und wohlauf – diese Klarstellung musste jetzt sein Management treffen, nachdem der US-Sender CNN für große Verwirrung unter den Fans des Schauspielers sorgte. Der Nachrichtensender veröffentlichte einen Beitrag mit der Überschrift "Zum Gedenken an das Leben des Schauspielers Michael J. Fox", was bei vielen Anhängern des Zurück in die Zukunft-Stars wie ein Nachruf klang. Die Sorge der Fans war besonders groß, da Michael seit Jahrzehnten offen mit seiner Parkinson-Erkrankung umgeht. Doch sein Team reagierte schnell und wandte sich an das US-Promiportal TMZ, um die Lage zu klären.

"Michael geht es großartig. Er war gestern bei PaleyFest. Er war auf der Bühne und hat Interviews gegeben", stellte das Management des 64-Jährigen klar. Der Schauspieler war beim PaleyFest aufgetreten, um dort über die dritte Staffel der Apple-TV+-Serie "Shrinking" zu sprechen, in der er als Gaststar mitwirkt. CNN reagierte ebenfalls umgehend auf den Vorfall und entfernte den Beitrag von allen Plattformen. "Der Beitrag wurde irrtümlich veröffentlicht, wir haben ihn von unseren Plattformen entfernt und entschuldigen uns bei Michael J. Fox und seiner Familie", erklärte ein Sprecher des Senders gegenüber dem Magazin Just Jared. Warum der Beitrag überhaupt online ging, wurde nicht weiter erläutert.

Michaels Auftritt in "Shrinking" ist besonders bemerkenswert, da er sich 2020 weitgehend aus dem Schauspielgeschäft zurückgezogen hatte. Die motorischen Einschränkungen durch seine Parkinson-Erkrankung, die bei ihm bereits 1991 diagnostiziert wurde, machten ihm das Lernen von Texten zunehmend schwer. "Ich will nicht lügen, es wird schwer, es wird schwerer. Jeder Tag ist anspruchsvoller. Aber so ist es nun mal", schilderte er in einem Interview seinen Alltag mit der fortschreitenden Krankheit. In der Serie spielt er an der Seite von Jason Segel (46) und Harrison Ford (83), der einen Therapeuten verkörpert, der ebenfalls an Parkinson leidet. Die Rückkehr auf die Bildschirme nach fünf Jahren zeigt, wie sehr ihn das Projekt motiviert hat.

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Getty Images Michael J. Fox, Schauspieler

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Getty Images Tracy Pollan und Schauspieler Michael J. Fox

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Getty Images Michael J. Fox, Filmstar