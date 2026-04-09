Reality-Talkshow mit Sam Dylan: Dann startet "Nightfever"

Sam Dylan (35) startet am 10. April 2026 mit seiner eigenen Reality-Talkshow "Nightfever" im NightWash Club in Köln. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany als Live-Event vor Publikum und wird parallel gestreamt. Der Realitystar wird als Host wochenaktuelle Themen aus dem Realitykosmos mit relevanten Gästen besprechen. Zunächst sind vier Ausgaben der Show geplant, die klassische Reality- und Talkshow-Elemente in ein Event-Format mit direkter Publikumsnähe überträgt. Im Fokus stehen frischer Gossip, wilde Gerüchte, echte Skandale und die Storys hinter den Schlagzeilen der Reality-Welt.

"Ich freue mich riesig, die erste richtige deutsche Reality-Talkshow in Deutschland zu hosten", erklärte Sam gegenüber Banijay Productions. Er versprach, dass "Nightfever" die Realitylovers zum Mitfiebern, Staunen, Lachen und Schockieren bringen werde. "Während der Kölner Treff, Riverboat und Co. dem Publikum am Freitagabend beim Einschlafen helfen, wird Nightfever unsere Realitylovers zum Mitfiebern, Staunen, Lachen und Schockieren bringen", so der 35-Jährige. Die Show sei nicht nur eine Talkshow, sondern ein echtes Event mit vielen spannenden Elementen, einschließlich Plot-Twists, bei denen sich die Zuschauer verwundert die Augen reiben werden.

Bereits im Januar hatte Sam auf Instagram angekündigt, ab April live auf Sendung gehen zu wollen. Mit dem Projekt setzt Banijay Productions gezielt auf bekannte Persönlichkeiten als zentrale Treiber von Realityformaten und stärkt gleichzeitig die Zusammenarbeit mit Realitystars. Das Format ist plattformübergreifend konzipiert und bezieht neue Auswertungsformen ein. Sam verspricht, dass bei "Nightfever" wirklich alles auf den Tisch komme und lädt die bekanntesten Gesichter der Reality-Welt ein, um auszusprechen, was alle denken – laut, ehrlich und gnadenlos unterhaltsam.

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026