Mit diesem Satz konnte Ariels Ex sie damals knacken

Ariel (22) plaudert offen über ihr Liebesleben – und verrät dabei genau den Spruch, der sie beim Kennenlernen ihres Ex-Freundes Giuliano Hediger sofort schwach werden ließ. In der aktuellen Folge des Podcasts "Take me Späti" erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, sie habe ihn eines Nachts in einem Club in Zürich entdeckt und an der Bar direkt angesprochen, ob er etwas trinken wolle. Doch anstatt auf ihr Angebot einzugehen, habe der junge Mann sie eiskalt abblitzen lassen – ein Move, der bei Ariel offenbar genau den richtigen Nerv traf: "Er hat mir gesagt, er habe keine Zeit. Das fand ich hot", schwärmt die 22-Jährige von dem nächtlichen Partyflirt, der letztlich in einer dreijährigen Beziehung münden sollte.

Trotz der einst engen Verbindung zu Giuliano, aus der auch eine gemeinsame Tochter hervorging, betont Ariel heute, dass sie sich selbst bei weitem nicht als Profi in Sachen Liebe sieht. "Ich bin nicht erfahren. Ich hatte wirklich nur ganz schlimme Typen", erklärt sie im Talk mit Podcast-Host Sara Arslan. Genau deshalb sei sie nun in ihrer Rolle als neue Schweizer Bachelorette diejenige, die Unterstützung brauche: "Man muss mir wirklich 20 Männer bringen, die ich kennenlernen muss, weil ich es anders nicht hinbekomme", scherzt die TV-Bekanntheit, die nach einer wirren Äußerung im RTL-Dschungelcamp kürzlich klarstellte, doch nicht von der Vorstellung einer flachen Erde überzeugt zu sein.

Ariel und Giuliano haben ihre gemeinsamen Höhen und Tiefen in der Vergangenheit wiederholt offengelegt. Auf hitzige Phasen, in denen gegenseitige Vorwürfe laut wurden, folgten zuletzt spürbar ruhigere Töne. Beide betonen inzwischen, als Eltern an einem gemeinsamen Weg zu arbeiten und Verantwortung zu teilen. In einer Fragerunde auf Instagram ließ Giuliano kürzlich durchblicken, dass ihr Miteinander aktuell gut funktioniere und das Wohl ihres Kindes klar im Mittelpunkt stehe. Diese nahbare, familiäre Seite lässt auch Ariel immer wieder durchscheinen – auch wenn sie sich damit gerade in Interviews nicht immer ganz leichtzutun scheint.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, Realitystar

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RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

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