Keine Affäre: Jay Leno hält zu seiner demenzkranken Mavis

Jay Leno (75) steht seiner demenzkranken Ehefrau Mavis mit großer Hingabe zur Seite. Im Jahr 2024 wurde bei der 79-Jährigen eine fortgeschrittene Demenz festgestellt. Seitdem kümmert sich der ehemalige Late-Night-Moderator liebevoll um seine Frau, mit der er seit 1980 verheiratet ist. Doch nicht alle Reaktionen aus seinem Umfeld fallen angemessen aus. "Ich bekomme viel Zuspruch, aber manchmal auch obskure Fragen oder Ratschläge. Neulich hat mich ein Bekannter gefragt, ob ich mir nun eine Freundin zulegen würde", erzählte der 75-Jährige jetzt in einem Interview mit dem Spiegel. Für Jay kam eine solche Überlegung jedoch zu keinem Zeitpunkt infrage. "Ich wusste erst gar nicht, wie ich darauf reagieren soll. Ich sagte, dass ich schon eine Freundin habe, seit 46 Jahren. Wir ziehen das zusammen durch, in guten wie in schlechten Zeiten. Wenn sie keinen Sex hat, habe ich auch keinen", machte er deutlich.

Der Alltag des Ehepaars spielt sich inzwischen hauptsächlich auf ihrem Anwesen ab, wobei das Schlafzimmer zum Mittelpunkt geworden ist. "Ich koche etwas, oft sehen wir gemeinsam fern. Manchmal lachen wir zusammen", berichtete Jay. Bei der Pflege erhält er professionelle Unterstützung, ohne die ein solches Interview nicht möglich gewesen wäre. Die Krankheit selbst könne nicht geheilt werden, erklärte der Comedian weiter. Besonders herausfordernd war eine Phase, in der Mavis jeden Tag aufs Neue dachte, ihre Mutter sei an diesem Tag gestorben. "Sie rief mich völlig aufgelöst hier an, ich eilte nach Hause und fand sie schrecklich weinend vor. Jeden Tag! Das war schlimm für sie", schilderte er die belastende Situation. Glücklicherweise habe ein Neurologe das richtige Medikament gefunden, das die wiederkehrenden Wahnvorstellungen verhindere, ohne sie zu sehr zu betäuben.

Solche Fortschritte bezeichnet Jay als "kleine Siege" angesichts der schrecklichen Diagnose. Besonders dankbar zeigt er sich darüber, dass Mavis ihn noch erkennt, wenn er nach Hause kommt. "Das ist nicht selbstverständlich, dafür bin ich dankbar", betonte er. Jay hat dem Fernsehen bereits vor vielen Jahren den Rücken gekehrt und widmet sich nun seiner Autosammelleidenschaft sowie der Pflege seiner Frau. Das Paar ist seit über 45 Jahren verheiratet und geht diese schwere Zeit gemeinsam an, getragen von ihrer tiefen Verbundenheit. Im April 2024 war die Demenzerkrankung von Mavis öffentlich bekannt geworden. Jay hatte damals erklärt, dass er die Betreuung seiner Partnerin nicht als Belastung empfinde und gebeten, ihn nicht zu bemitleiden.

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Getty Images Mavis Nicholson Leno und Jay Leno im April 2024

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Getty Images Jay und Mavis Leno im August 2022

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Getty Images Mavis Nicholson und Jay Leno, 2008