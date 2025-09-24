Vor ihrem Ruhm: Stevie Nicks enthüllt Brief an ihre Eltern

Stevie Nicks (77) hat ihre Fans mit einem einzigartigen Einblick in ihre Vergangenheit begeistert. Auf Instagram teilte die Musikerin einen Brief, den sie vor über 50 Jahren während der Aufnahme des Albums "Buckingham Nicks" an ihre Eltern schrieb. Die handschriftliche Nachricht, auf Papier vom berühmten Sound City Studio in Kalifornien verfasst, beschreibt die Herausforderungen, denen sie und Lindsey Buckingham (76) während ihrer gemeinsamen Studioarbeit begegneten. Mit einer Prise Humor äußerte sie sich über den harten Alltag, "über 12 Stunden Musik täglich zu hören", und visionierte bereits von einem luxuriösen Leben in Beverly Hills. Ihre Mutter hatte den bemerkenswerten Brief all die Jahre aufgehoben.

Der Brief stammt aus dem Jahr 1973, als Stevie gemeinsam mit Lindsey ihr erstes und einziges Duo-Studioalbum aufnahm – ein Jahr bevor die beiden der legendären Band Fleetwood Mac beitraten. In dem humorvollen Schreiben scherzte sie über ihren Vater, der mit 47 Jahren "schon schön braun und schlank" sei, und forderte ihre Familie auf, ihren 25. Geburtstag mit einem "galaähnlichen" Monat zu feiern. Auch über Buckinghams Talent schrieb sie voller Begeisterung: "Lindsey könnte als einer der Größten in die Musikgeschichte eingehen." Der Song, den sie erwähnte, wurde später der Track "Don't Let Me Down Again".

Nostalgische Erinnerungen wie diese sind heute wertvolle Zeugnisse für die Karriere von Stevie, die nicht nur als Musikerin, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit weltweit die Herzen vieler Fans erobert hat. Die Zusammenarbeit mit Lindsey begann nach ihrer Highschool-Zeit und führte sie zu Fleetwood Mac – der Band, die sie gemeinsam mit den anderen Mitgliedern zu einem weltweiten Phänomen machte. Ihre spätere Trennung als Paar spiegelte sich auch in der Musik wider und verlieh Alben wie "Rumours" eine emotionale Tiefe. Trotz aller privaten und beruflichen Höhen und Tiefen bleibt Stevie Nicks eine unvergessliche Größe in der Musikwelt.

Getty Images Stevie Nicks, November 2024

Getty Images Stevie Nicks und Lindsey Buckingham, April 2003

Getty Images Fleetwood Mac, Januar 1998