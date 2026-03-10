Max Schradin vereint Sido und MontanaBlack zur Rentnertour

Max Schradin (47) plant für 2026 die Neuauflage seiner "Rentnertour" – und die Teilnehmerliste verspricht erneut ein Spektakel. Nachdem die erste Ausgabe im vergangenen Jahr durch Polen führte und auf Twitch für Furore sorgte, rollt die Tour mit Seniorenmobilen in diesem Jahr erneut los. Mit dabei sind dieses Mal unter anderem Rapper Sido (45), Streamer MontanaBlack (38) und Sänger Pietro Lombardi (33). Wann genau es losgeht und welche Route die Promis nehmen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Was als ironischer Insiderwitz begann, entwickelte sich schnell zu einem Event mit riesiger Reichweite, bei dem Zuschauer jede Etappe live im Internet verfolgten und über Pannen und Wortgefechte diskutierten.

Die Mischung aus unterschiedlichen Welten macht auch 2026 den Reiz des Formats aus. Mit Sido ist einer der bekanntesten Rapper Deutschlands am Start, der einst mit Maske und Straßenrap berühmt wurde und später große Hallen füllte. MontanaBlack, einer der erfolgreichsten Livestreamer im deutschsprachigen Raum, war bereits 2025 Teil der Tour und lieferte viele der emotionalsten und meistdiskutierten Momente. Pietro, der DSDS-Sieger mit mehreren Nummer-eins-Hits, bringt Pop-Appeal und Bühnenerfahrung ins Projekt und war ebenfalls schon bei der ersten Ausgabe dabei.

Des Weiteren sind auch Trymacs (31), Zarbex (27), Knossi (39), Marc Eggers (39) und Clemens Brock angekündigt. Zusätzlich soll es mehrere Tagesgäste geben, die das Format bereichern werden. Die Streams der Rentnertour erreichen regelmäßig Hunderttausende Zuschauer auf Twitch und YouTube und werden in den sozialen Netzwerken zum Dauertrend. Max Schradin zeigt mit seiner Zusammenstellung, dass die Tour längst nicht mehr nur ein reines Event für Twitch-Fans ist, sondern ein breit aufgestelltes Unterhaltungsformat, das klassische Musikunterhaltung mit der lockeren Dynamik der Streaming-Welt verbindet.

Imago Max Schradin bei den VideoDays Festival Awards 2025 im E-Werk Köln

Revierfoto / ActionPress Sido im Juli 2021 in Oberhausen

Instagram / pietrolombardi Marc Eggers und Pietro Lombardi, Oktober 2025

