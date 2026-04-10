Anna Faris wünschte, sie wäre ein Teil von "Toy Story 5"

Anna Faris (49) wird entgegen anderslautender Berichte nicht in "Toy Story 5" mitspielen. Die Schauspielerin räumte jetzt gegenüber Variety mit den Gerüchten auf, wonach sie für den kommenden Pixar-Animationsfilm engagiert worden sei. "Nein, das ist nur ein Gerücht. Ich bin nicht dabei. Ich wünschte, ich wäre es", stellte die 49-Jährige klar. Die Gerüchteküche sei sogar so sehr am Brodeln gewesen, dass sich ihre Eltern bei ihr gemeldet hätten, um nachzufragen, ob die Meldungen der Wahrheit entsprechen: "Meine Mutter und mein Vater riefen mich an und fragten: 'Du bist dabei?' Ich sagte: 'Nein, aber ich wünschte, ich wäre es.'" Anna liebe es, Synchronarbeiten zu übernehmen.

Die Besetzung von "Toy Story 5" kann sich auch ohne Anna sehen lassen. Für den fünften Teil der erfolgreichen Animationsreihe kehren zahlreiche bekannte Stimmen zurück, darunter Tom Hanks (69), Tim Allen (72), Joan Cusack, Tony Hale, John Ratzenberger und Wallace Shawn. Doch auch neue Stars leihen den Figuren ihre Stimmen: Neu mit dabei sind unter anderem Conan O'Brien (62), Craig Robinson (54) und Matty Matheson (44).

Auch wenn Anna nicht in "Toy Story 5" mitwirken wird, steht für sie ein anderes großes Wiedersehen an. Die Schauspielerin wird ihre Rolle als Cindy in "Scary Movie 6" wieder aufnehmen. "Im Februar 2025 rief mich Marlon Wayans an und sagte: 'Wir bringen die Gang wieder zusammen.' Ich konnte es nicht glauben", verriet sie Variety über den Moment, als sie von dem neuen Film erfuhr. Für Anna ist die Rückkehr zu der Filmreihe, die ihr einst zum Durchbruch verhalf, ein emotionales Erlebnis. "Dass dies auf diese Weise geschieht, war euphorisch für mich. Ich bin so sentimental geworden", schwärmte sie. Die Tatsache, dass auch das Publikum hungrig auf eine Fortsetzung zu sein scheint, macht die Erfahrung für sie noch besonderer.

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Imago Anna Faris im Juli 2024

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Getty Images Tom Hanks bei der Europapremiere von "Toy Story 4" in London

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Imago Anna Faris in einer "Scary Movie"-Szene (2026)