Anna Faris scherzt über das Peinliche als Mutter eines Teens

Anna Faris (49) erlebt gerade hautnah, was es bedeutet, Mutter eines Teenagers zu sein. Die Schauspielerin sprach jetzt in einem Interview mit E! News über die "lustige Veränderung", die sie als Mutter ihres Sohnes Jack durchmacht, der inzwischen 13 Jahre alt ist. Der Junge stammt aus ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Chris Pratt (46). "Man hat sie ein Jahrzehnt lang jeden Tag in irgendeiner Weise herumkommandiert, und plötzlich heißt es 'Ugh, Mama...'", beschrieb Anna den Wandel. Besonders amüsant findet sie dabei, dass sie selbst nun um die Anerkennung ihres Sohnes buhlt. "Es ist so demütigend, nach seiner Zustimmung zu suchen. Ich sage ständig 'Hey, hast du gehört, was ich gerade gesagt habe? Das war ziemlich witzig'", scherzte die 49-Jährige.

Auch im Alltag bemerkt die "Scary Movie"-Darstellerin, dass Jack inzwischen auf seine Coolness bedacht ist. Der Teenager verhält sich vor seinen Freunden zurückhaltender und dreht beispielsweise die Musik im Auto leiser, wenn sie sich der Schule oder einer Veranstaltung nähern – etwas, das er früher nicht getan habe. Trotz der typischen Teenager-Allüren ist Anna stolz auf ihren Sohn, den sie als "großartiges Kind" beschreibt. "Er ist sehr beständig. Er ist emotional nicht leicht aus der Ruhe zu bringen, und er hat viel gesehen, was seine Eltern in dieser Branche angeht", erklärte sie. Die Schauspielerin ist überzeugt, dass Jack "tief im Inneren stolz" auf sie ist. Das wird sich auch Ende März zeigen, wenn sie beim Spiel der Los Angeles Clippers als Candy-Crush-Maskottchen verkleidet auftreten wird. Jack wird dabei im Publikum sitzen und ihre Überraschung miterleben. "Mein 13-Jähriger wird mitbekommen können, wie ich der Welt Freude bringe", sagte Anna.

Anna ist außerdem Stiefmutter der zwei Kinder ihres Ehemannes Michael Barrett, mit dem sie verheiratet ist. In der Vergangenheit sprach sie immer wieder offen über ihre Rolle als Mutter und die Herausforderungen des Familienlebens. Jack wurde im Sommer 2012 geboren und ist das einzige gemeinsame Kind von Anna und Chris, die von 2009 bis 2018 verheiratet waren. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der "Scary Movie"-Reihe bekannt wurde, war außerdem in Filmen wie "House Bunny" zu sehen und spielte die Hauptrolle in der Sitcom "Mom". Ihr Sohn wächst mit beiden Elternteilen in der Unterhaltungsbranche auf und hat sich laut Anna zu einem emotional stabilen Teenager entwickelt, der trotz aller äußerlichen Coolness eine enge Bindung zu seiner Mutter hat.

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin

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Getty Images Anna Faris, Chris Pratt und ihr Sohn Jack auf dem Walk of Fame in Hollywood

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Getty Images Anna Faris, Schauspielerin