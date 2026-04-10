BBC plant Doku zum 100. Geburtstag von Queen Elizabeth (†96)

Die BBC arbeitet an einer besonderen Würdigung für Queen Elizabeth II. (†96) Anlässlich ihres 100. Geburtstags, der 2026 gefeiert worden wäre, entsteht derzeit die einstündige Dokumentation "Queen Elizabeth II: Her Story, Our Century". Der Film zeichnet das Leben der verstorbenen Monarchin nach und verknüpft ihre Biografie mit den großen gesellschaftlichen Umbrüchen des 20. und 21. Jahrhunderts. Von der Zeit des britischen Empires über den Zweiten Weltkrieg bis hin zur modernen Mediengesellschaft und den Olympischen Spielen 2012 soll die Dokumentation einen weiten historischen Bogen spannen und Elizabeths Lebensgeschichte als Linse für ein ganzes Jahrhundert nutzen.

Für den Film kommen zahlreiche prominente Persönlichkeiten zu Wort, die ihre Erinnerungen an die Queen teilen. Schauspielerin Helen Mirren (80), Naturfilmer David Attenborough (99) und der frühere US-Präsident Barack Obama (64) berichten von ihren Begegnungen mit der Monarchin. Auch Königin Camilla (78) steuert persönliche Erlebnisse bei. Die Mischung aus Archivmaterial und neuen Interviews soll ein vielschichtiges Porträt ergeben, das sowohl die Person Elizabeth als auch die gesellschaftlichen Veränderungen während ihrer Regentschaft beleuchtet.

Die Queen verstarb im September 2022 im Alter von 96 Jahren. Während ihrer über 70-jährigen Regentschaft erlebte sie zahlreiche historische Wendepunkte. Die Dokumentation versteht sich auch als Reflexion über die Rolle der Monarchie in einer sich wandelnden Welt. Ein genauer Sendetermin für die Ausstrahlung auf BBC One sowie im Streamingangebot iPlayer steht derzeit noch nicht fest.

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. in Schloss Balmoral

Anzeige Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 1952