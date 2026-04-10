Klubbb3-Star Jan Smit bestätigt Trennung nach 14 Jahren Ehe

14 Jahre waren Jan Smit (40) und seine Frau Liza ein Herz und eine Seele. Doch nun ist alles aus und vorbei. Das bestätigte das Management des Sängers gegenüber dem niederländischen Sender RTL Boulevard. Jetzt meldet Jan sich erstmals selbst und gibt sich tapfer. "Eine Trennung ist natürlich unglaublich traurig. Sie ist mit viel Schmerz verbunden", meint er zum Radiosender SterrenNL. Das Liebes-Aus öffentlich zu machen, sei ihm besonders schwergefallen. Zu den Trennungsgründen möchte der Niederländer sich bewusst nicht äußern: "Wir sind nur uns selbst und einander Rechenschaft schuldig."

Böses Blut scheint es zwischen Jan und Liza nicht zu geben. Der Schlagerstar erzählt, dass beide aktuell noch im gemeinsamen Zuhause wohnen. Für die Kinder bleibe der Alltag also vorerst gleich, denn Mama und Papa unterstützen beide weiterhin zusammen bei Fußballspielen und Co. Liza und Jan sind Eltern von zwei Kindern namens Emma und Senn. Zudem macht Lizas Tochter Fenn aus einer früheren Beziehung die Familie komplett. "Ich hatte 17 sehr liebevolle Jahre mit Liza. Wir haben Freud und Leid geteilt", betont Jan weiter. Die Beziehung hat er offenbar in guter Erinnerung, und dank der Kinder wird das wohl auch so bleiben.

Neben seinen Kindern wird Jan sicher auch einen großen Fokus auf seine Musik legen. Trotz seiner niederländischen Herkunft ist er ein etablierter Musiker der deutschen Schlagerszene. Von 2015 bis 2018 war er Teil des Trios Klubb3 zusammen mit Florian Silbereisen (44) und dem belgischen Sänger Christoff De Bolle. Sowohl hierzulande als auch in seiner Heimat sammelte Jan zahlreiche Hits. Unter anderem steuerte er 2014 den Song zur Fußball-WM für die Nationalmannschaft der Niederlande bei. 2020 sollte er eigentlich einer der Moderatoren für den Eurovision Song Contest sein, doch aufgrund der Pandemie wurde der Wettbewerb abgesagt. Der 40-Jährige führte damals stattdessen durch die Ersatzshow "Europe Shine A Light".

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Imago Jan Smit, Sänger

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Imago Jan Smit, April 2018

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Imago Die Klubbb3-Mitglieder Florian Silbereisen, Jan Smit und Christoff