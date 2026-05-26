Kommt Nessi Borcks Tochter mit Freundin Lara zurecht?

Für Vanessa Borck (29) läuft es in der Liebe offenbar wieder richtig gut. Die Influencerin und Realitystar ist frisch verliebt – ihre neue Partnerin heißt Lara. In einem Q&A auf Instagram beantwortete die Influencerin nun Fragen ihrer Follower zu ihrem Privatleben und gab dabei einen kleinen Einblick, wie das neue Glück in ihrer kleinen Familie ankommt. Denn viele wollten vor allem wissen: Wie kommt Vanessas Tochter Livi mit der neuen Frau an der Seite ihrer Mama klar?

Die Antwort ließ Vanessas Herz sichtlich aufgehen. "Livi ist so süß, sie mag Lara so gern. Und sagt morgens auch immer zu mir: 'Du musst Lara noch einen Kuss geben.' Das ist so niedlich. Ich bin so froh, dass die beiden sich so gut verstehen", schwärmte sie auf Instagram. Zwischen Lara und der Kleinen scheint sich also eine herzliche Verbindung entwickelt zu haben – und Vanessa konnte sich die Freude darüber kaum verkneifen.

Livi stammt aus Vanessas früherer Beziehung mit Ina Borck (30), von der sie sich nach rund acht gemeinsamen Jahren im Herbst 2024 getrennt hatte. Wie Vanessa betont, verlief die Trennung ohne Streit oder böses Blut. Ina ist inzwischen mit einem neuen Partner namens Fabi zusammen. Vanessa hatte sich zuletzt bei der Datingshow "Princess Charming" auf die Suche nach der großen Liebe begeben – ob sie diese nun in Lara gefunden hat, scheint die Influencerin jedenfalls nicht zu bereuen.

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