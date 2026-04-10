"Night Fever": Sam Dylan schließt Gäste an Lügendetektor

Sam Dylans (35) neue Reality-Talkshow "Night Fever" startet – und der Host hat im Promiflash-Interview vorab spannende Details verraten. Besonders eine Ankündigung dürfte die Fans aufhorchen lassen: In der Show sollen Gäste an eine gewisse Maschine angeschlossen werden. "Wir holen auch Dinge zurück wie einen Lügendetektor, den kennt man vielleicht noch von früher. Also wir nehmen alte Dinge und setzen sie noch mal neu auf und mischen das mit neuen Sachen und ich glaube, das wird ziemlich spannend", verriet Sam. Trubel sei in dem Format garantiert: "Wo mein Name draufsteht, da weiß man, es wird auf jeden Fall Drama geben, das kann ich versprechen."

Mehr Details möchte der Realitystar vorerst noch nicht preisgeben – der Spoiler wäre sonst zu groß. Was er aber verrät: Exklusivität ist ihm in seiner Show besonders wichtig. "Wenn ich etwas mache, dann will ich ja wirklich immer wieder etwas Neues machen. Ich will ja exklusive Geschichten haben und nicht das, was man schon tausendmal gehört hat", betonte Sam im Promiflash-Interview. Gleichzeitig gab er zu, selbst ein bisschen nervös zu sein – denn er bangt, wie das Live-Format bei den Zuschauern ankommen wird: "Jetzt ist es natürlich live, da gucken Leute zu, da kann nichts weggeschnitten werden. Und ich weiß ja auch nicht, wie die Leute auf bestimmte Momente reagieren."

Die Sendung wird am Freitagabend live aus Köln ausgestrahlt und setzt auf absolute Publikumsnähe. Im NightWash Club treffen die aktuellen Stars und Sternchen der Realityszene zusammen – und Sam selbst zeigte sich euphorisch. "Ich freue mich riesig, die erste richtige deutsche Reality-Talkshow in Deutschland zu hosten", schwärmte der Host noch im Vorfeld gegenüber der Produktionsfirma Banijay Productions Germany. "Während der 'Kölner Treff', 'Riverboat' und Co. dem Publikum am Freitagabend beim Einschlafen helfen, wird 'Night Fever' unsere Realitylovers zum Mitfiebern, Staunen, Lachen und Schockieren bringen", versprach Sam.

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Banijay Productions Sam Dylan moderiert die Reality-TV-Talkshow "Nightfever"

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Imago Sam Dylan bei der Kino-Preview von "Kampf der RealityAllstars" am 08.04.2026 in Köln

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Imago Sam Dylan bei der Premiere von "The 50", März 2026