Vor Trennung von Iris: Stefan Braun teilte kryptische Zeilen

Kurz bevor Iris Katzenberger (58) die Trennung von Stefan Braun auf Instagram öffentlich machte, sorgte dieser mit einem rätselhaften Posting für Aufsehen. "Eine ruhige Minute stimmt einen dann doch mal etwas nachdenklich und reflektiert die Vergangenheit und denkt an die Zukunft", schrieb er kurz vor der offiziellen Trennungsverkündung im Netz. Viele Fans des Reality-TV-Stars fragen sich seitdem, was hinter den kryptischen Zeilen steckt – zumal Stefan anschließend seinen Instagram-Account komplett deaktivierte und sich bislang selbst nicht zu dem Liebes-Aus geäußert hat.

Aufmerksamen Fans war bereits aufgefallen, dass Stefan seinen Geburtstag dem Anschein nach alleine am Gardasee verbrachte. Öffentliche Glückwünsche von Iris blieben aus. Unter ihrem Trennungspost häufen sich nun die Kommentare. Einer lautet: "Man trennt sich angeblich im Guten (...) Einem wird nicht zum Geburtstag gratuliert, der Typ deaktiviert sein Profil, vorher kommen noch so kryptische Sprüche ..." Ein weiterer Fan schrieb: "Das ist sehr schade, hattest doch gesagt, ihr wolltet heiraten und es war der perfekte Mann für dich." Iris' Antwort darauf fiel knapp und vieldeutig aus: "Logischerweise hat sich halt etwas geändert?"

Iris und Stefan hatten ihre Beziehung im April 2024 öffentlich gemacht. Die beiden zogen schnell zusammen und sprachen bereits von einer möglichen Hochzeit. Dabei war die Beziehung nicht immer ohne Auf und Abs: Im Sommer 2025 durchlebten sie eine kurze Krise, fanden aber wieder zueinander und betonten danach in mehreren Interviews, wie glücklich sie miteinander seien. Nun ist es ein gemeinsamer Urlaub am Gardasee, der mit dem Beziehungsende endet. "Wir haben in den letzten Wochen gemerkt, dass wir unterschiedliche Vorstellungen vom Leben und von einer Partnerschaft haben", hatte Iris in ihrem Trennungsstatement auf Instagram erklärt.

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Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun im August 2023

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IMAGO / Gartner Stefan Braun und Iris Katzenberger, März 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub