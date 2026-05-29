Landeprobleme: Iris Katzenberger erlebt "Schock" im Flieger

Realitystar Iris Katzenberger (59) hat nach ihrer Rückkehr aus dem Gran-Canaria-Urlaub von einem ziemlich nervenaufreibenden Erlebnis im Flugzeug berichtet. Die 58-Jährige befand sich gerade auf dem Rückflug nach Düsseldorf, als die Urlaubsstimmung beim Landeanflug ein abruptes Ende fand. Die Maschine setzte zunächst extrem hart auf der Landebahn auf, verlor jedoch nicht an Schwung, sondern hob direkt noch einmal ab, bevor sie schließlich beim zweiten Anlauf final am Boden blieb. Aus ihrem Hotelzimmer schilderte Iris den turbulenten Vorfall sichtlich mitgenommen in ihrer Instagram-Story: "Ich habe den Schock von gestern Abend erstmal überwinden müssen. [...] Also sowas habe ich noch nie erlebt. Der Schock sitzt immer noch ganz tief in den Knochen."

Trotz des fliegerischen Schreckmoments ließ sich die Pfälzerin die Laune im Anschluss aber nicht dauerhaft vermiesen. Kurz nach dem überstandenen Drama verriet Iris bereits die nächsten Pläne, die glücklicherweise wieder auf festem Boden stattfanden: Auf dem Programm stand das Abholen ihrer Tochter Daniela Katzenberger (39) vom Flughafen. Die beiden Realityladys hatten für den restlichen Tag einen ausgiebigen Mutter-Tochter-Ausflug geplant. Auf der modischen Agenda des Duos stand dabei ein straffes Programm, genauer gesagt die Suche nach den perfekten Abendkleidern für einen anstehenden Gala-Abend.

Auch wenn ihre Tochter damals zuerst den Schritt in die TV-Landschaft machte, hat sich Iris längst ein eigenes Profil im Realitykosmos erarbeitet. Heute nutzt sie ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken regelmäßig für sehr ungefilterte Einblicke. Dabei scheut sie sich nicht, auch ernstere Themen anzusprechen: Zuletzt zeigte sie sich in einer Fragerunde von einer ungewohnt verletzlichen und persönlichen Seite. Offen sprach Iris über ihre eigene Legasthenie und nutzte die digitale Bühne für ein klares Statement, indem sie unmissverständlich deutlich machte, dass eine Lese-Rechtschreib-Schwäche absolut nichts mit mangelnder Intelligenz zu tun hat.

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Imago Iris Klein bei der Premiere von "Couple Challenge" in Köln, 2026

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Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Daniela Katzenberger, Weihnachten 2022

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Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser, Iris Klein und Daniela Katzenberger